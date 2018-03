Brasileira apresenta o curta “To Arcadia” na School of Visual Arts

Lunnara Arraes exibirá sua obra no East Animated Film Festival (ASIFA)

A cineasta Lunnara Arraes, membro da comunidade brasileira em New York City, apresentará seu curta de animação “To Arcadia” na quinta-feira, 15 de março, no ASIFA East Animated Film Festival. O evento é aberto aos interessados, portanto, todos podem prestigiar o trabalho da jovem cineasta independente.

Lunnara nasceu em Brasília (DF). Enquanto estudou na Universidade de Brasília, ela trabalhou como editora assistente da WebTV. Após mudar-se para Nova York, ela trabalha com produção de filmes desde 2011 e graduou-se recentemente na NYU Tisch School of Arts.

A School of Visual Arts fica localizada na 209 East 23rd St., em Manhattan (NY). A entrada para a exibição é às 6:30 pm e o festival começa às 7:00 pm.

A obra de Lunnara retrata a personagem Bella, uma jovem bem sonhadora cuja missão é salvar a memória de sua querida tia. Não tem outro lugar para ir, a não ser o eterno reino de Arcadia.

. Ingressos:

Os ingressos custam US$ 14 (General Admission), US$ 17 (Eventos especiais + palestras) e US$ 20 (Best of the Fest Screening and Awards Party). Eles podem ser adquiridos Online: nyicff.org/tickets, por telefone: (866) 468-3399 (TicketWeb) ou pessoalmente na bilheteria. Crianças com idade acima de 3 anos pagam ingresso. As portas do teatro abrem-se 30 minutos antes do horário da exibição, entretanto, aconselha-se que os espectadores cheguem ao local pelo menos 15 minutos antes da exibição para garantir assento.