Brasileira busca doador de rim compatível para transplante

Eloísa Rocha sofre da Síndrome de Raynaud e é portadora de Lupus Eritematoso Sistêmico

A valadarense Eloísa Rocha, de 57 anos, moradora em Millis (MA), iniciou nas redes sociais uma campanha cujo objetivo é encontrar um doador de rim compatível. Ela vive há aproximadamente 29 anos nos EUA e sofre de Síndrome Raynaud e é portadora de Lupus; sendo que essa última condição comprometeu as funções renais dela. Há cerca de 2 anos e meio, a brasileira se submete à hemodiálise enquanto aguarda por um doador; cujos tipos sanguíneos devam ser O+ ou O-, gozar de boa saúde e não sofrer de pedra nos rins.

Ela atua profissionalmente como babá, mas, devido ao estado de saúde debilitado, não tem conseguido trabalhar. Eloísa frisou que, segundo nos médicos, o tempo de recuperação de um doador é mais rápido que o do receptor, ou seja, entre 2 a 4 semanas.

O lúpus é uma doença crônica autoimune, caracterizada por inflamações na pele, articulações, olhos, rins, cérebro, coração e pulmões. Não tem causa conhecida e é mais comum em mulheres jovens e em pessoas negras e mestiças.

Nessa doença, o corpo produz uma quantidade muito maior de anticorpos e esse desequilíbrio resulta em um mau funcionamento. Dessa forma, a nossa defesa “ataca” do nosso próprio corpo, podendo atingir qualquer parte de nosso organismo, mas principalmente, atingindo o núcleo das células. Lúpus ainda é uma doença sem cura e bastante imprevisível, mas que possui tratamento.

A síndrome de Raynaud, também chamada fenômeno de Raynaud ou doença de Raynaud, é uma condição que afeta os vasos sanguíneos, principalmente dos dedos das mãos e dos pés, embora vasos do nariz, dos lábios e dos lobos das orelhas também possam ser envolvidos. A síndrome pode ser um fenômeno primário ou pode estar relacionada a outras condições médicas e é, então, dita secundária.

Não se conhece inteiramente a causa, mas sabe-se que ela pode estar associada à vibração de ferramentas que a pessoa afetada esteja manuseando, à síndrome do túnel do carpo, doenças arteriais obstrutivas, doenças do tecido conectivo, algumas medicações, tabaco e desordens tireoidianas, dentre outras condições. Aproximadamente, 25% dos pacientes têm uma história familiar dessa condição. Os ataques da síndrome de Raynaud parecem ser uma reação temporária dos vasos sanguíneos às temperaturas frias e ao estresse. As pessoas em maior risco são do sexo feminino, com idades entre 15 e 30 anos, que vivem em local de clima frio e têm história familiar da doença.

. Campanha beneficente:

Mais informações sobre a campanha beneficente nas redes sociais podem ser obtidas através do tel.: (508) 244-9325 e ou e-mail: [email protected]