Brasileira condenada por tráfico humano é deportada e presa em BH

Stefania Joaquina Campos Rezende estava detida na Penitenciária do Condado de Worcester, na cidade de Snow Hill, Maryland

Na quarta-feira (22), o Departamento de Imigração (ICE) informou que Stefania Joaquina Campos Rezende, de 39 anos, natural do município de Central de Minas, foi deportada dos Estados Unidos na terça-feira (21). Ela foi condenada por tráfico humano internacional, exploração sexual e era procurada pelas autoridades brasileiras. A pena é de 4 anos e 6 meses de detenção.

Segundo fontes, entre 1995 e 2000, a fugitiva teria aliciado e levado jovens pobres e bonitas de sua cidade natal para a Espanha, onde eram submetidas à prostituição. O esquema foi descoberto em 2000, quando, então, ela fugiu para os EUA, onde tem familiares.

Conforme o ICE, Stefania foi presa em 14 de fevereiro por agentes do “Fugitive Operations Team” designado pelo Setor de Remoções & Cumprimento da Lei (ERO) do ICE em Baltimore. Ela foi identificada como fugitiva estrangeira depois que um juiz de imigração emitiu uma ordem final de deportação em 2006. Rezende chegou ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (MG) na terça-feira (21) e foi entregue às autoridades locais para cumprir a sentença pela condenação por tráfico humano.

“O ICE está comprometido em localizar, prender e deportar criminosos internacionais que tentem utilizar os Estados Unidos como esconderijo para não cumprirem as sentenças”, disse Dorothy Herrera Niles, diretora do ERO em Baltimore. “A remoção de uma traficante de pessoas condenada manterá a nossa comunidade mais segura e permitirá que as vítimas exploradas no Brasil tenham justiça”.

Stefania estava detida na Penitenciária do Condado de Worcester, na cidade de Snow Hill, Maryland, desde que foi entregue à custódia do ICE em fevereiro desse ano. Além da condenação no Brasil, ela havia sido condenada recentemente por crimes relacionados à drogas no estado, informou o ICE.

Após chegar ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, Rezende foi submetida a exame de corpo de delito e transferida para o Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, no bairro Horto, Zona Leste da capital mineira, onde permanecerá à disposição do juiz da comarca de Governador Valadares, que expediu o mandado de prisão da brasileira.