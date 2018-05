Brasileira culpa “amante virtual” nos EUA em assassinato do marido

Fabiane Paulino Floriano de Souza se contradisse nos quatro depoimentos dados à polícia de Mantenópolis (ES)

O triângulo amoroso à longa distância que resultou na execução do comerciante Ezequias Bezerra da Silva, de 43 anos, na estrada que liga o município capixaba de Santa Luzia de Mantenópolis à cidade mineira de Mantena sofreu uma reviravolta. Em entrevista ao Blog Mundoyes (www.mundoyes.com), o delegado Renan Alves dos Santos, da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, relatou que a esposa da vítima, Fabiane Paulino Floriano de Souza, apontou o suposto amante, Dorvino “Luciano” Rocha Ribeiro, residente em Martha’s Vineyard (MA), nos EUA, como o mandante do crime. Os suspeitos de envolvimento direto no crime teriam se conhecido através do Facebook e Dorvino planejava trazê-la para viver com ele em Massachusetts.

O assassinato ocorreu na noite de 14 de julho de 2017 e a primeira versão do ocorrido dada por Fabiane foi que ela e o marido tinham sido vítimas de um assalto e que somente não morreu também porque “se fingiu de morta”. Entretanto, os pertences da vítima não foram levados durante o suposto assalto e, em três depoimentos posteriores, ela teria dado versões diferentes do incidente. Em decorrência disso, os detetives que investigavam o caso conseguiram a quebra de sigilo do aparelho telefônico celular dela. As ligações revelaram que Fabiane mantinha contato constante com Dorvino e que os dois haviam se comunicado no mesmo dia em que ocorreu o homicídio.

Ezequias morava no centro de Mantenópolis e frequentava uma igreja evangélica local. O crime bárbaro abalou parentes, amigos e moradores na região, que faz divisa entre os estados de Espírito Santo e Minas Gerais.

Além disso, Fabiane teria recebido várias remessas de dinheiro em sua conta bancária, enviadas por Dorvino, e transferido a quantia de R$ 3.500 (US$ 950) para a conta de Eliana da Silva, irmã de Zeliano Militão da Silva, de 30 anos, acusado de ser o autor dos disparos que mataram Ezequias. As mulheres não souberam explicar às autoridades a razão da transferência do dinheiro. Zeliano possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, além de ser suspeito de ter participado em vários casos de homicídio. Já em Martha’s Vineyard, Dorvino era conhecido pela alcunha de “Luciano” e se apresentava como cantor e compositor.

Fabiane foi presa em Mantenópolis (ES) e Eliana e Zeliano foram descobertos e detidos em Cariacica (ES). As autoridades especulam que Fabiane e Dorvino tenham sido os mandantes na morte de Ezequias, Zeliano o assassino e Eliana cúmplice.

A prisão de Ribeiro em Martha’s Vineyard surpreendeu e chocou a comunidade brasileira residente na região. Isso só foi possível depois que as autoridades brasileiras denunciaram Dorvino a Interpol e, consequentemente, o Departamento de Polícia local emitiu um mandado de prisão contra ele. Na quarta-feira (9), a polícia de Oaks Bluff observou Dorvino trabalhando no telhado de uma casa na Linton Avenue, em Oaks Bluffs (MA). Os agentes contataram o ICE e compartilharam esta informação. No mesmo dia, os agentes do ICE foram a Martha’s Vineyard e prenderam o brasileiro no mesmo local sem incidentes. Ele foi retirado da ilha naquele mesmo dia.