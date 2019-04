Brasileira dá à luz a trigêmeas em Nova York

Kerelin Stumpf Nantes, natural de Campo Grande (MS), está entre 3% das mulheres em 1 ano que têm gestação de trigêmeos naturalmente

Após a filha mais velha completar 1 ano, o casal Kerelin Stumpf Nantes e Wallace Nantes, moradores no estado de Nova York, decidiram ter mais um filho para “fechar a fábrica”. Após engravidar novamente, a mato-grossense, de 31 anos, e o marido levaram um susto quando foram ao hospital realizar o ultrassom. Na ocasião, ao invés de um coraçãozinho batendo, a enfermeira viu três e, a partir daí, a vida do casal brasileiro nunca mais foi a mesma e, hoje, Kerelin e Wallace sentem-se abençoados com 4 filhas saudáveis.

A vida do casal mudou radicalmente e as despesas são muitas. Em virtude disso, em 17 de dezembro de 2018, foi iniciada no website GoFundMe.com uma campanha beneficente cujo objetivo é arrecadar US$ 15 mil. O dinheiro será utilizado nas despesas com os bebês, uma vez que, atualmente, Kerelin está impossibilitada de trabalhar.

“O casal Nantes decidiu tentar ter o segundo filho para completar sua família. Após 11 meses da pequena Evie, a primogênita, descobriram que ao invés de um teriam trigêmeos concebidos naturalmente. Desde então, suas vidas mudaram drasticamente. Além dos cuidados redobrados com a gestação de alto risco, eles precisam se preparar financeiramente para receber mais três bebezinhas.

Tudo envolve muito gasto, como fraldas triplicadas, lenços, carrinhos de bebês para 4 crianças, berços, roupinhas, dentre outros gastos básicos de bebês. Não bastasse todas essas despesas, a família precisará comprar um carro para auxiliá-los na logística de ir e vir à consultas pré-natais que são bem mais frequentes do que em uma gestação comum. Além disso, precisarão preparar-se para passar alguns meses indo e vindo da UTI neonatal, já que as trigêmeas idênticas certamente nascerão prematuras e exigirão mais cuidados nos primeiros meses de vida.

Apesar de não terem seus familiares morando perto, Deus têm os abençoado com amigos que estão sempre presentes e conhecidos que têm demonstrado preocupação e cuidado, mesmo de longe. Com tantos desafios pela frente, todo e qualquer auxilio é muito bem vindo. Você também tem a oportunidade de contribuir e fazer a diferença na vida dessa família!” Diz a postagem no GoFundMe.com.

. Final feliz:

As meninas nasceram com 33 semanas de parto cesariana. Elas tiveram algumas dificuldades respiratórias e foram levadas para a UTI neonatal, mas, atualmente, são completamente saudáveis. Cientificamente, nomeia-se a gravidez de trigêmeos como gravidez múltipla. Ela ocorre quando se fertiliza mais de um óvulo e também pode ocorrer quando esse óvulo fertilizado se divide em dois ou mais embriões. De fato, durante 1 ano, somente 3% das mulheres têm gestação de trigêmeos naturalmente.