Brasileira dá à luz durante o furacão Irma na Flórida

Caroline Calegari Sartori começou a sentir as contrações na manhã de domingo (10)

No domingo (10), Caroline Calegari Sartor, de 26 anos, natural de Criciúma (SC), moradora em Deerfield Beach (FL), estava na 37ª semana de gestação e aguardava em casa o nascimento da filha para o final de setembro. Entretanto, durante a passagem do furacão Irma no sul da Flórida, ela e o noivo, Edio Colombo Júnior, de 30 anos, foram obrigados a deixar a residência onde vivem há 1 ano e meio e buscar refúgio na residência de amigos. As informações são do Diário Catarinense.

Na manhã do mesmo dia, o bebê deu sinais de que não queria esperar e Caroline começou a sentir contrações. Os agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas devido aos alagamentos, ventos fortes e árvores derrubadas nas ruas e estradas, quase que eles não conseguiram chegar ao local. As condições climáticas inóspitas fizeram com que a ambulância que levava o casal ao West Boca Medical Center demorasse 1 hora para percorrer o trajeto de 2 quilômetros.

O bebê, que recebeu o nome de Marina, nasceu 20 minutos depois de parto normal, assim que Caroline chegou ao hospital.

“O período forte do furacão foi as 16h, foi quando começamos a entrar em contato om o resgate para poder nos auxiliar, nem que fosse um parto em casa mesmo. Eles foram nos auxiliando por telefone, mas dizendo que não podiam vir pois era muito perigoso, ninguém poderia sair naquele momento. Passou um tempo e eles apareceram na porta, foi uma coisa muito emocionante para a gente”, relatou Júnior ao Diário Catarinense.

A menina nasceu às 7:21 pm de domingo pesando quase 3 quilos. A mãe e filha passam bem e foram saíram do hospital na terça-feira (12), quando o furacão já havia passado pela região. Além do noivo, os pais de Caroline, que estão nos EUA, acompanharam o nascimento da neta.

“(Os paramédicos) Fizeram primeiro atendimento em casa, o caminhão tinha toda aparelhagem se precisasse fazer o parto ali, mas como estava com muitas contrações, ela foi levada para o hospital mais próximo. Deu tudo certo, atendimento perfeito, mas nesse meio tempo pegamos estrada, muito vento, árvores no chão, a gente nunca imaginava que poderia passar por esse tipo de coisa, que a Marina ia nascer no meio do furacão. Foi tudo perfeito, eles são pela vida, deu para ver que três homens saíram de seus locais seguros para fazer o atendimento, e isso não tem preço, não tem o que dizer”, agradeceu o pai orgulhoso.