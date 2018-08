Brasileira de Connecticut concorre à deputada federal em BH

Ester Sanches Naek tornou-se popular nos EUA pelo ativismo social que realiza no estado onde vive há mais de 20 anos

A mineira Ester Sanches Naek, moradora em Connecticut, decidiu concorrer ao cargo de deputada federal em Belo Horizonte (MG). Ela tornou-se popular nos EUA pelo intenso ativismo social praticado no estado onde vive há mais de 2 décadas. A plataforma política dela inclui Empoderamento feminino, empoderamento racial, empresarial e a ampliação de projetos iniciados por ela nas áreas de educação, saúde e segurança pública. As informações são do blogger Jehozadak Pereira (MundoYes.com).

Durante o mês de agosto, Ester visitou várias cidades mineiras, onde realizou contatos e deu início à sua base eleitoral. Ela contou com o apoio de parentes, líderes comunitários locais e da população dos municípios por onde passou. Com relação aos brasileiros que vivem no exterior, ela detalhou que tem como meta a aprovação da PEC nº 005/2005, a qual permite a nomeação de um parlamentar que defenda os interesses das comunidades brasileiras espalhadas pelo mundo, um modelo já existente na Itália. Ela concorre pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), sob o nº 4020.

“Somos 1 milhão e meio de brasileiros nos Estados Unidos e 69% são mineiros oriundos de Governador Valadares e região. Eles podem pedir aos seus familiares e amigos que votem em mim no dia 7 de outubro. Os que não são de Minas e que conhecem pessoas no estado, podem pedir também”, disse ela a Pereira.

Ester acrescentou que conta com o apoio incondicional do marido e do filho.

Devido ao ativismo social, ela foi entrevistada em setembro do ano passado, pelo jornal online Último Segundo (IG): “Ester Sanches Naek é um exemplo da superação social e racial. Sexta filha de uma família de sete irmãos, ela teve uma infância humilde. Recebeu uma forte orientação religiosa e seus princípios básicos foram completamente voltados para a filantropia e o esporte. Aos 13 anos, Ester que era a fã número 1 de uma das suas irmãs, atleta do Clube Atlético Mineiro, foi vê-la correr os 100 e 200 metros rasos na pista de atletismo do Centro Universitário Mineiro, foi surpreendida: o técnico pediu para ela substituir uma das atletas que não compareceu, para o clube não perder pontos.

O resultado? Ela quebrou o recorde estadual que pertencia a uma atleta consagrada por mais de 5 anos. “A partir daquele dia participei de campeonatos municipais, estaduais, nacionais e internacionais. Fui a segunda melhor atleta do Brasil na categoria juvenil”, conta com orgulho. Aos 21 anos, deu um novo salto: rumou para os Estados Unidos com o propósito de treinar para os Jogos Olímpicos e junto a atletas como Zequinha Barbosa, Joaquim Cruz, Robson Caetano, Agberto Guimaraes, sonhava em fazer parte do time olímpico, mas não foi convocada.

No início, limpou casas até ser admitida na Universidade de Connecticut. “Me formei. Casei-me com um homem mais velho que não quis que eu trabalhasse”, revela. Foi a partir daí que iniciou o trabalho de filantropia onde é 100% voluntária. “E pago tudo com recursos próprios…”, orgulha-se. Desde 2002 ela vem trabalhando arduamente para renovar o Hospital Nossa Senhora de Lourdes na cidade de Alvinópolis (MG). Promoveu eventos e iniciou uma campanha onde enviou mais de 600 cartas para políticos e personalidades de todo mundo: Bill Gates, Oprah Winfrey, Presidente Bush, Lula…

Depois de 6 meses começou a obter respostas e doações. “Ajudamos onze instituiçoes em todo Brasil”, comemora. Com o reconhecimento, Ester recebeu vários prêmios, entre eles o respeitado Press Awards; Recebeu medalhas de honra e foi a única brasileira convidada para a posse do Presidente George Bush e uma das escolhidas para fazer parte do livro: Retratos do Brasil de Carlos Borges… ‘O sonho só é importante se você corre atrás para realizá-lo. Eu venci!’, finalizou Ester Sanches-Naek”.

Com relação aos imigrantes brasileiros que vivem nos EUA, Ester frisou que: “Já provamos a nossa força financeiramente através dos mais de US$ 9 bilhões que enviamos anualmente para nossos entes queridos que residem no Brasil e agora vamos mostrar o nosso poder de influenciar no voto”, disse ela.