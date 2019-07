Brasileira desafia presidente da Câmara por vaga no Congresso

Agatha Bacelar, de 27 anos, nasceu em São Paulo e mudou-se aos EUA quando tinha apenas 1 ano de idade

Filha de uma brasileira e um estadunidense, Agatha Bacelar, de 27 anos, nasceu em São Paulo e imigrou aos EUA quando tinha 1 ano de idade com a mãe para morar na Flórida. O contato com o Brasil e o idioma português foi mantido nas viagens anuais para visitar os parentes. Ela ganhou destaque no meio político depois que resolveu disputar uma vaga no Congresso dos EUA contra a legisladora democrata mais poderosa do país, a porta-voz da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, em 2020.

Apesar da pouca possibilidade de vitória, Agatha considera a decisão dela “audaciosa”. Desde 1987, Nancy representa o distrito da Califórnia e nunca teve no Partido Democrata um adversário que a desafiasse na eleição geral. A brasileira aposta na juventude e as ideias progressistas do eleitorado atual no estado, onde se mudou para cursar Engenharia Mecânica na Universidade Stanford, umas das entidades de ensino mais conceituadas do mundo. Ela vive há 10 anos em San Francisco (CA).

Ela acredita que, mesmo que fique em 2º lugar na disputa com Pelosi, ela ganharia visibilidade e, consequentemente, se tornaria uma espécie de “herdeira” política da porta-voz da Câmara. O mandato de um deputado federal nos EUA tem a duração de 2 anos e Nancy já completou 79 anos de idade, portanto, essa deverá ser a última vez que ela disputará à uma vaga no Congresso.

As eleições primárias na Califórnia, que possui 35 milhões de habitantes, ocorrem em março de 2020. O 2 primeiros candidatos colocados, independente do partido, irão à eleição geral. Até o momento, Agatha se junta a Tom Gallager e Shahid Buttar contra Pelosi na próxima disputa. Outros nomes possíveis são Christine, filha de Pelosi, e London Breed, prefeita de São Francisco (CA).

Decidida a concorrer, Bacelar pediu demissão da empresa onde trabalhava há 5 anos para ingressar na política. Ela já arrecadou cerca de US$ 9.3 mil, uma parte do próprio bolso, sendo que Pelosi costuma angariar em campanhas políticas vários milhões de dólares. Uma das inspirações de Agatha é a deputada federal democrata, Alexandria Ocasio Cortez (D-NY), que se destacou por sua posição progressista e de oposição à política do Presidente Donald Trump.

Confiante, Agatha destacou que, caso vença, ela será a primeira brasileira eleita ao Congresso dos EUA.