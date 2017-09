Brasileira disputará candidatura à Prefeitura de Framingham

Priscila Sousa é natural de Ipatinga (MG) e é a única mulher na disputa

No domingo (17), a partir das 11:30 da manhã, o comitê do Partido Democrata realizará um almoço no salão de festas do Condomínio Gramingham Green, em Framingham (MA). Durante o encontro, os presentes terão a oportunidade de ouvir os candidatos filiados ao partido que disputam a vaga para concorrer ao cargo de prefeito, nas eleições primárias de terça-feira (26).

Entre os candidatos está uma única mulher, Priscila Sousa, de 28 anos, natural do município de Ipatinga (MG), na região do Vale do Aço. Na ocasião, os candidatos terão a oportunidade de se apresentarem e responderem as perguntas feitas pelos presentes. Além disso, eles poderão expor suas plataformas políticas. A plataforma de Priscila inclui a priorização da diversidade cultural no município, que concentra um grande número de imigrantes brasileiros.

Também no encontro, também serão aceitas doações de alimentos não perecíveis e artigos de higiene pessoal (pasta de dente, sabonete, cotonetes, entre outros), os quais serão doados ao abrigo Pathway. A apresentação dos candidatos será entre 12:30 pm à 1:30 pm.