Brasileira é acusada de DUI após bater contra carrinho de golfe

Na madrugada de sábado (2), o veículo dirigido por Paloma Guelfi, de 20 anos, chocou-se violentamente contra um carrinho de golfe que trafegava ao longo da MacArthur Causeway, em Miami (FL). Na tarde de domingo (3), a brasileira compareceu perante a Juíza Diana Gonzalez Whyte, da Corte Distrital do Circuito de Miami-Dade. Ela enfrenta várias acusações relacionadas ao fato de dirigir intoxicada (DUI) em conexão com a colisão. As informações são dos canais de TV locais News 7 Miami e CBS-4 Miami.

Conforme o Departamento de Polícia da Cidade de Miami, Guelfi colidiu contra o carrinho de golfe nas proximidades da Fountain Street, nas primeiras horas da manhã de sábado (2). O impacto fez com que o motorista no outro veículo fosse ejetado. As autoridades não informaram a idade da vítima e quantas pessoas estavam no carrinho no momento do acidente.

Paramédicos transportaram a vítima ao Ryder Trauma Center do Jackson Memorial Hospital. Ele apresentava ferimentos na cabeça e permanece internado em estado crítico. O acidente fez com que a rodoviária fosse fechada durante aproximadamente 10 horas. Devido à colisão vários objetos ficaram espalhados no asfalto, dificultando o trabalho da polícia na liberação da via ao tráfego.

A brasileira foi mantida detida sob a fiança no valor de US$ 10 mil.