Brasileira é acusada de esfaquear ex-namorado em Hyannis

Layane E. Olivo enfrenta uma série de acusações e deverá voltar a Corte Distrital de Barnstable (MA) para a audiência preliminar

Na noite de quarta-feira (21), Layane E. Olivo, de 22 anos, moradora em Hyannis (MA), foi acusada de ter sofrido um ataque de fúria que fez com que pelo menos uma pessoa fosse enviada ao hospital CCH. Um patrulheiro foi acionado a Fresh Holes Road onde, através do rádio, pediu reforços. As informações são dos jornais Hayannis News e Cape Cod T.

Conforme fontes, o ataque envolveu uma vítima que foi golpeada com uma tesoura. Repórteres no local ouviram uma mulher chorando enquanto um patrulheiro pedia através do rádio um fotógrafo criminalista. As fotografias foram tiradas no interior do apartamento na Fresh Holes Road. Os policiais também fotografaram um veículo danificado estacionado do lado de fora. Outro automóvel foi rebocado do local do incidente.

A audiência preliminar durou toda a tarde de sexta-feira (23) na Corte Distrital de Barnstable, pois as autoridades precisaram da presença de uma tradutora de português juramentada.

Layane, residente na Oak Neck Road, foi acusada de estrangulamento, agressão com o uso de arma perigosa (faca), ataque com o uso de arma perigosa (faca), vandalismo de propriedade, intimidação de testemunha/jurado/polícia/autoridade do tribunal, furto, invasão de propriedade durante o dia para cometer delito, agressão de 3 pessoas, incluindo 1 menor de idade, pôr uma criança em perigo e fazer ameaça para cometer crime.

A brasileira teve a fiança determinada em US$ 3 mil, em dinheiro, e teve que retornar a Corte Distrital de Barnstable na segunda-feira (26) para ter que usar um monitor GPS. Além disso, Layane teve que entregar o passaporte e foi proibida de manter contato com qualquer das vítimas.

Em virtude do horário e quantidade de acusações distintas, vários dos documentos apresentados no tribunal, incluindo os boletins de ocorrência policial (BO), foram selados conforme a lei de proteção à privacidade, pois contém o nome de um menor de idade.

Testemunhas no local do incidente demonstraram choque, não somente pela violência, mas porque pelo menos uma criança foi vitimada. Um vizinho na Fresh Holes Road relatou em espanhol ao Hyannis News que estava muito surpreso, pois essa parte da vizinhança é bastante tranquila. Nos últimos anos, não tem ocorrido naquela área quaisquer incidentes que tivessem chamado a atenção da mídia local. As residências ao redor parecem ser habitadas por famílias trabalhadoras, com os estacionamentos repletos de caminhonetes e brinquedos espalhados.

As acusações são sérias e Olivo está agendada para retornar ao tribunal em 17 de janeiro de 2019 para a audiência preliminar.