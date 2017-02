Brasileira é demitida por compatriota por aderir ao “Um Dia Sem Imigrantes”

A valadarense A.S., moradora em Framingham (MA), alega que não trabalhou no dia da manifestação nacional e foi dispensada pela patroa por isso

A manifestação “Um Dia Sem Imigrantes”, ocorrida na quinta-feira (16), mobilizou comunidades espalhadas por todos os Estados Unidos. A imigrante A.S. (que pediu para não ter o nome publicado devido ao receio de retaliação), de 32 anos, casada, mãe de 2 filhos, e moradora em Framingham (MA), fez parte dos inúmeros brasileiros que apoiaram o protesto na região da Nova Inglaterra. Ela é natural de Governador Valadares (MG), vive nos EUA há 2 anos e meio e trabalha como ajudante na limpeza de casas em Massachusetts.

Ela relatou ao jornal Achei USA que avisou com antecedência à patroa, que também é imigrante brasileira, que não trabalharia nesse dia em apoio à causa defendida pelos imigrantes em todo o país.

. Coisa de “imigrantes ilegais”:

“De cara ela não pareceu ter gostado muito da ideia, pois fazemos de cinco a seis casas por dia, mas avisei dias antes e ela me disse que ‘OK’, que iria arrumar alguém para me substituir naquele dia. Quando questionei se ela apoiaria o movimento também, ela me disse que ela não deixaria de trabalhar, pois já é uma cidadã americana e não apoiava esse tipo de coisa feita por imigrantes ilegais. Eu fiquei quieta, pois preciso trabalhar, mas não fui na quinta-feira”, relatou A.S. ao Achei USA.

. Empregada ficou esperando:

No dia seguinte ao protesto, sexta-feira (17), A.S. esperou toda a manhã a patroa passar de carro em sua residência para levá-la ao trabalho, entretanto, ela não apareceu ou atendeu ao telefone. O contato entre a patroa, que é cidadã americana naturalizada e vive nos EUA há mais anos que A.S., e a ajudante ocorreu somente às 7 horas da noite no mesmo dia.

“Achei estranho, pois ela nem me avisou nada. Fiquei meia-hora esperando e tentando falar com ela por mensagem de texto, ligação e nada. Quando foi às 7 pm consegui falar, precisava saber o que aconteceu que ela não foi me buscar e marcar o horário que íamos trabalhar no sábado (18), pois tínhamos duas casas para fazer. Para a minha surpresa, ela me dispensou. Disse que, como não trabalhei na quinta-feira (16), ela gostou muito da mulher que deu ‘help’ para ela em meu lugar e me dispensou. Trabalhei para ela por mais de um ano, não tínhamos problemas”, disse A.S. ao Achei USA.

. Coisa de quem não quer trabalhar:

Durante a conversa, A.S. relatou que a patroa teria lhe dito: “Esse negócio de ‘dia sem imigrantes’ é coisa de quem não quer trabalhar, que eu devia ter pensado muito bem antes de ter decidido ficar em casa e apoiar algo absurdo assim”.

“Nunca faltei ao trabalho, nunca nem me atrasei ou fiz corpo mole”, rebateu A.S.

A ajudante de faxina disse ao Achei USA que não revelou o nome da patroa porque “infelizmente, não gravei os absurdos que ela me disse ao telefone, por isso, não tenho como provar, mas vou atrás dos meus direitos. É por causa de brasileiros assim que o nosso povo não consegue nada. Não me arrependo de ter apoiado o movimento”.

. Não me arrependo:

“Não queria perder o meu trabalho, pois o meu sustento vem dele, mas não me arrependo de ter feito parte e me revolto em ver brasileiros como essa mulher que, só porque já é cidadã, acha que pode humilhar as pessoas e se esquece que sempre será uma imigrante”, concluiu A.S.

. Outros são demitidos:

A brasileira A.S. não é a única trabalhadora a perder o emprego por ter participado da manifestação. Doze empregados latinos do I Don’t Care Bar & Grill em Tulsa (Okla.) disseram ao canal Fox 23 News que foram demitidos através de mensagens de texto porque não aparecem para trabalhar em seu turno e não comunicaram a sua ausência. Os funcionários pensavam que seriam advertidos e não demitidos. As demissões provocaram protestos na comunidade.

“Caso você tenha 12 pessoas que estão comprometidas a se pronunciar, eu penso que a gerência deveria observar isso e pelo menos apoia-los ou dar-lhes um prazo”, disse Catherine Bishop, de Broken Arrown, ao canal Fox 23 News.

O restaurante já postou mensagens no Facebook buscando trabalhadores para as vagas disponíveis.

A ativista Carmen Guerrero informou ao jornal Philadelphia Inquirer que 6 pessoas foram despedidas no Bahama Breeze na cidade de King of Prussia por participarem da manifestação. Ela detalhou que quando os trabalhadores tomaram conhecimento do protesto, decidiram participar e, quando retornaram ao serviço na sexta-feira (17) teriam sido informados que não estavam autorizados a entrar no prédio. O porta-voz do Bahama Breeze, Rich Jeffers, disse ao jornal que “ninguém foi demitido”. Guerrero detalhou que os trabalhadores a disseram que todos foram recontratados para “parecer que nada apareceu”.

. Apoio ao protesto:

Marcela Ardaya Vargas, natural da Bolívia e residente em Falls Church, Virgínia, não levou o filho à escola para que ele participasse de um protesto em Washington. “Quando ele perguntou por que não iria à escola, eu disse-lhe que hoje ele iria aprender sobre imigração”, disse ela. “A nossa função enquanto cidadãos é nos unir com nossos irmãos e irmãs”.