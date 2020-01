Brasileira é eleita a melhor jogadora universitária de futebol dos EUA

A maranhense Catarina Macário, de 20 anos, foi destaque do time da renomada Universidade de Stanford, o Stanford Cardinals, na Califórnia

Na sexta-feira (3), Catarina Macário, de 20 anos, natural de São Luís (MA), conquistou o prêmio Hermann Trophy, que é concedido a melhor jogadora universitária dos EUA. A atleta recebeu esta homenagem pelo segundo ano consecutivo. A brasileira foi destaque do time da renomada Universidade de Stanford, o Stanford Cardinals, na Califórnia. A equipe conquistou o título da NCAA, o campeonato universitário de futebol do país.

A maranhense foi a artilheira da competição com 32 gols e líder de assistências, com 23 passes. Ela totalizou 87 pontos no sistema de pontuação do torneio e ficou a apenas um ponto do recorde histórico, que é dividido por Mia Hamm, a 1ª mulher a ser eleita a melhor jogadora universitária 2 vezes consecutivas e da canadense Christine Sinclair.

Catarina celebrou o fato de fazer parte do time feminino de futebol da Stanford e disse que “se sente incrivelmente honrada pela oportunidade de fazer parte de um grupo tão incrível”.

O time de Catarina representa a Leland Stanford Junior University, uma instituição privada de pesquisa situada em Palo Alto (CA) e uma das mais prestigiadas do mundo, com a maior seletividade de graduação e a posição de primeira colocada em várias pesquisas e medições nos EUA. O campus situa-se nos arredores do Vale do Silício, na Califórnia, possuindo bela arquitetura e diversas esculturas de Rodin. Foi nessa universidade que surgiu o projeto de um sistema de busca que veio a tornar-se o atual Google.

Ela agradeceu a todos pelo apoio, desde sua família, amigos, colegas de time e treinadores.

“O apoio incondicional de cada um é a minha maior inspiração e um exemplo perfeito de porque eu amo este lindo jogo”, concluiu ao receber o prêmio.