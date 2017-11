Brasileira é eleita vereadora em Massachusetts

A goiana Margareth Shepard é a primeira brasileira a ocupar tal posto nos EUA

Na noite de terça-feira (7), a ativista comunitária Margareth Shepard, natural de Goiânia (GO), conquistou com 587 votos o cargo de vereadora na cidade de Framingham (MA). A vitória fez com que ela se tornasse a primeira brasileira a ocupar tal posto nos Estados Unidos.

Margareth é considerada uma das ativistas mais atuantes na comunidade brasileira, uma das maiores em Framingham. Ela mora nos Estados Unidos há 25 anos e conquistou 587 votos; desde 2008 é filiada ao Partido Democrata em Massachusetts.

Já os candidatos brasileiros Pablo Maia, que também concorria à vaga de vereador na mesma cidade, e Stephanie Martins, em Everett (MA), não conseguiram a vitória. Ela perdeu a disputa eleitoral com uma margem pequena de votos.

Martin Walsh, prefeito de Boston (MA), conseguiu se eleger para o segundo mandato contrsa o Conselheiro Municipal Tito Jackson, que argumentou que a desigualdade salarial estava colocando a capital do estado, no que diz respeito ao mercado imobiliário, fora do alcance de inúmeros residentes. Boston esteve dezenas de cidades em Massachusetts que realizaram eleições não partidárias.

Uma votação histórica ocorreu em Framingham, onde Yvonne Spicer foi eleita prefeita. O município da região do MetroWest esse ano votou a favor de mudar o status de município pequeno (Town) para cidade (City). Já em Lawrence, os eleitores deram a vitória a prefeito atual Dan Rivera, numa disputa acirrada com o ex-prefeito William Lantigua. Rivera substituiu Lantigua há 4 anos e permanece prefeito depois das eleições de terça-feira.