Brasileira é espancada por roommate por causa de pizza

Marcelo Barbosa Cabral estava detido na Penitenciária do Condado de Broward (FL), mas foi liberado após pagar fiança

Aparentemente, poderá terminar “em pizza” a agressão sofrida por uma brasileira, de 49 anos, que compartilhava o apartamento com Marcelo Barbosa Cabral, de 41 anos, em Pompano Beach (FL). Ele é acusado de agredir brutalmente a vítima depois de pedir à ela que ordenasse por telefone uma pizza e, posteriormente, mudar de ideia. Marcelo foi preso sob a acusação de agressão física, entretanto, liberado após pagar a fiança no valor de US$ 1 mil. As informações são do jornal Achei USA.

Por tratar-se de um caso de violência doméstica (os envolvidos habitavam o mesmo imóvel), o nome da vítima foi omitido. Conforme ela, Cabral consome bebidas alcóolicas em excesso e com frequência, chegando a esmurrar as paredes do apartamento. Na noite de domingo (9), ele pediu-lhe que ordenasse por telefone uma pizza. Ao término da ligação, a brasileira informou ao colega de apartamento (roommate) que a entrega demoraria 1 hora. Entretanto, cerca de 20 minutos depois, ele bateu na porta do quarto dela dizendo-lhe que não queria mais a pizza e, portanto, não pagaria pelo pedido. A mulher, então, respondeu que estava tudo bem, pois ela pagaria. O barulho de uma garrafa se despedaçando ao cair no chão da cozinha fez com que a vítima se levantasse e fosse averiguar o que teria ocorrido. Após pedir que Cabral abaixasse o volume do som e ela retornava ao quarto para dormir, pois trabalharia no dia seguinte, foi brutalmente atacada pelo agressor.

A salvação ocorreu com a chegada do entregador da pizza, que ouviu o barulho da luta corporal e bateu à porta. Enquanto Marcelo atendia a porta, a vítima pediu ao entregador para telefonar à polícia e correu em direção ao apartamento de outro vizinho em busca de ajuda. Determinado, o agressor ainda tentou colocar a mulher dentro do carro dele, até que outro colega de apartamento chegou ao local, viu a confusão e acionou a polícia. Os agentes levaram Cabral preso.

Agora, a brasileira se recupera física e emocionalmente na casa da filha e, conforme o genro, ela está assustada e temerosa devido ao fato de Marcelo ter pagado a fiança de US$ 1 mil e ser liberado; mesmo depois de tudo que é acusado de ter feito. O genro da vítima enfatizou a importância do cuidado que as pessoas devem ter quando forem alugar quartos para estranhos.