Brasileira e filho são atropelados na saída da creche em MA

Marly Araújo e o filho, Nathan Vieira, saíam da creche quando foram atingidos por um veículo

Na noite de quinta-feira (22), Marly Araújo e o filho Nathan Vieira, de 4 anos, foram atropelados quando saíam da creche na Washington St., em Peabody (MA). Eles foram levados a um hospital em Boston (MA). As informações são do canal de TV Boston 25 News.

“Eu vi a criança e a mãe dele no chão e um monte de pessoas em volta deles”, relatou Leslie Weinberg. “Eu quero dizer, eles foram atingidos por um carro, jogados provavelmente 15 (4.5 metros) a 20 pés (6 metros), então, não foi uma cena bonita”.

Ela acrescentou que o pai da criança estava no local e presenciou todo o incidente. “Eu acho que eles estavam indo para casa como normalmente fazem. Eles estavam atravessando daqui para o outro lado da rua e bastou isso”.

A polícia informou que o motorista do carro permaneceu no local e um morador na área relatou que ele parecia abalado também. “Ele parecia ser um homem bom”, disse Weinberg. “Ele não pretendia atropelar ninguém”.

Os vizinhos tentaram ajudar, segundo um funcionário da creche que testemunhou o acidente. “Ela estava nervosa, chorando eu conseguia entende-la muito pouco”, relatou Tony Coimbra.

Os pais de crianças que costumam atravessar a mesma rua disseram que algo deve ser feito com relação são trecho movimentado da via.

“Eu tenho medo disso porque os meus filhos atravessam a rua todo o tempo aqui”, disse Melissa Troisi.

O Departamento de Polícia de Peabody disse que mãe e filho sofreram “ferimentos significativos”. Eles estão internados no Mass General Hospital.

. Campanha beneficente:

Na sexta-feira (16), a internauta Danika McManus Harris iniciou no website GoFundMe.com a campanha: https://www.gofundme.com/marly-and-nathan-araujo?fbclid=IwAR0Mt_XeuVTJeACMQpdZ9x5rDJSrqHR-ILLRoOPfUphTaij4bw3D-VxTslo, cujo objetivo é angariar US$ 25 mil. Até a tarde de sexta-feira (23) haviam arrecadados US$ 14.671, em 6 dias.