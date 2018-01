Brasileira é mãe do 2º bebê nascido em 2018, em New Jersey

Lainne Lacerda Afonso deu à luz a Micayla Araújo às 12:03 am, no Hackensack University Medical Center

Sejam benvindos E’laya, Micayla, Sean, Odette, Declan, Taras, Sargo e Taheen ao Estado Jardim. Enquanto inúmeros residentes assistiam televisão ou simplesmente dormiam, esses foram os primeiros 8 bebês a nascerem, na ordem, em hospitais de New Jersey nas primeiras horas de 2018.

E’laya Lewis, de Camden, foi a primeira criança a nascer no estado nas 51 maternidades hospitalares. A mãe, Jasmine Walker, de 25 anos, e a equipe médica do Cooper University Hospital a ajudaram a vir ao mundo às 12:01 am. Mais de 100 mil bebês nascem em New Jersey todos os anos, segundo dados estaduais.

Já em segundo lugar ficou Micayla Araújo, que nasceu às 12:03 am, no Hackensack University Medical Center, pesando 5.11 libras. Segundo Lainne Lacerda Afonso, moradora em Kearny, o parto da filha estava previsto para ocorrer em 8 de janeiro, entretanto, Micayla não quis esperar. A brasileira começou a sentir contrações às 4 horas da madrugada de domingo (31). A bolsa d’água estourou às 8 horas da noite do mesmo dia e a brasileira entrou em trabalho de parto às 9:40 pm.

A mãe, filha, o pai, Manuel Fagner Araújo, o irmão mais velho, Jonathan, de 7 anos, estão todos “muito bem”, disse ela.

Afonso disse que não tinha a mínima ideia que Micayla seria o segundo bebê a nascer em New Jersey em 2018. “É fantástico”, comentou.

“Nós estamos tão orgulhosos do nosso bebê e pelo fato de ela ter nascido no dia de ano novo”, disse Manuel. “Isso é um sinal de que coisas boas acontecerão para ela e, definitivamente, essa é a melhor forma de começar o ano novo”.

Lainne explicou que escolheu o nome Micayla para a filha por ser a versão feminina de Michael; que significa “Quem é como Deus?” em hebraico. Ambos os pais relataram que estavam bastante felizes e que era incrível o fato de a filha ter nascido no primeiro dia do ano. Ele acrescentou que também era muito emocionante, pois se trata do início de um novo ano.

Meryl Kahan, a obstetra de plantão no Donna A. Sanzari Women’s Hospital no Hackensack University Medical Center, assistiu o parto, segundo um comunicado do hospital.