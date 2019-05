Brasileira é parada pela polícia e entregue ao ICE

Diana reside em New Jersey e tem duas filhas, de 1 e 9 anos, ambas nascidas nos EUA

A brasileira Diana, moradora em New Jersey, estava dirigindo rumo à Geórgia quando foi parada na estrada pelas autoridades. Ela possui uma ordem de deportação antiga e, portanto, foi entregue ao Departamento de Imigração (ICE). Ela não possui antecedentes criminais e tem duas filhas, de 1 e 9 anos, ambas nascidas nos EUA.

. Campanha beneficente:

Na segunda-feira (6), a internauta Sandy Suelen, residente em Elizabeth (NJ), iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/qu5q9u-help-diana?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=fb_co_shareflow_m&fbclid=IwAR3fa-WVI6iYGH-brx0v9wrqhe30hLJAydgXduygWgG10XEeT7Y76JzlqmY; cujo objetivo é angariar US$ 15 mil. Até a tarde de terça-feira (7), foram arrecadados US$ 160.

“Diana estava dirigindo de New Jersey para a Geórgia, quando foi parada e presa por ter uma carta de deportação. Ele nunca cometeu qualquer crime, a carta de deportação foi de quando ela chegou aos EUA sem visto. Ela tem uma filha de 1 ano e outra de 9 anos, ambas nascidas aqui. A família não tem dinheiro suficiente para cobrir todas as despesas com advogado. Por favor, ajude a Diana, pois ela é uma pessoa com um grande coração e não merece ser deportada”, diz a postagem no GoFundMe.com.

Vários internautas postaram mesagens de carinho e apoio no GoFundMe.com:

“Força nossa amiga. Quando voltar, vamos jogar aquele futebol”, postou Day/Pri Sena.

“Ela merece ficar nos USA! Já vive aqui há tantos anos… Um ser de luz! Uma excelente mãe. Uma pessoa humilde e que corre atrás dos seus ideais, s em prejudicar ninguém. Que Deus abençoe”, postou Daiany de Sá.