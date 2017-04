Brasileira é presa durante entrevista do green card

Apesar de não possuir antecedentes criminais, ela tinha uma ordem de deportação em aberto

Na quinta-feira (30), uma brasileira moradora na cidade de Lawrence (MA) foi detida por agentes do Departamento de Imigração (ICE) durante a entrevista para obter a residência permanente (green card). Apesar de não possuir antecedentes criminais, ela tinha uma ordem de deportação em aberto. Por questões de privacidade, o nome da brasileira não foi divulgado.

William Joyce, advogado de imigração que representa a brasileira, informou que ela é proprietária de um salão de beleza na região metropolitana de Boston (MA). Ele detalhou que sua cliente vive nos EUA há mais de 10 anos, possui um filho e cuida dos dois enteados, filhos do marido norte-americano. As informações são do jornal Achei USA.

Ela tinha acabado de responder as perguntas de um oficial, quando um agente do ICE teria entrado na sala comunicando-a que havia uma ordem de deportação em aberto em nome dela e, portanto, seria presa imediatamente. Durante a prisão da brasileira, quatro outras pessoas em situações parecidas foram detidas no local. Ela foi encaminhada à Penitenciária do Condado de Suffolk, onde está presa enquanto espera o processo de deportação.

O advogado frisou que sua cliente não é uma criminosa, tem bom caráter e laços fortes com a comunidade. “O que fizeram foi afastar uma mulher de sua família”, concluiu William, acrescentando que o escritório de advogados que representa a brasileira fará todo o possível para que ela seja liberada e permaneça no país.

Joyce frisou que, especialmente durante a administração do ex-Presidente Barack Obama, os agentes do ICE observavam, mas não prendiam, diferente do governo do atual Presidente Donald Trump.