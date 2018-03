Brasileira é presa por causar tumulto em voo

A confusão teria sido causada depois que a mulher começou a falar alto e dançar na aeronave

No domingo (25), uma médica brasileira moradora em Newark foi detida por agentes da Polícia Federal (PF) ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). Ela foi acusada de injúria qualificada durante o voo entre Newark e São Paulo, quando insultou dois comissários de bordo da American Airlines.

A passageira, natural de São José do Rio Preto (SP), teria xingado um dos atendentes de “vi*do” e outra atendente de “gorda, feia e velha”. Além disso, ela teria agarrado o comissário e jogado suco de tomate no uniforme da atendente, depois de se trancar no banheiro da aeronave.

O tumulto teria sido causado depois que a mulher começou a falar alto e dançar durante o voo. Após ser detida no Brasil, a médica alegou que havia saído de um tratamento psiquiátrico e que o medicamento que ingeriu pode ter provocado o comportamento estranho na viagem. Ela foi liberada depois de pagar a fiança no valor de R$ 1 mil (US$ 300) para responder ao processo em liberdade.