Brasileira é presa por dirigir sem carteira na Geórgia

Daiana está sob a custódia do Departamento de Imigração (ICE) há aproximadamente 3 meses

Em 6 de maio, a imigrante Daiana (sobrenome não divulgado), moradora em Marietta (GA), foi presa por dirigir sem carteira de motorista. Em virtude disso, foi iniciada no website GoFundMe.com a campanha beneficente “Por favor, nos ajudem a trazer Daiana de volta”, cujo objetivo é angariar US$ 8 mil. Até a tarde de sábado (3), haviam sido arrecadados US$ 650, em 2 dias de campanha.

“Daiana foi presa dia 6 de maio de 2019 porque dirigia sem ter a carteira de motorista em mãos. Moramos na Geórgia e aqui é muito complicado para imigrante(s) indocumentado(s). Já tivemos aqui antes pedindo a ajuda de vocês para pagar os gastos dela com advogados e graças a Deus tudo deu certo. Hoje, foi a corte dela para saber se teria direito a fiança e graças a Deus o juiz deu a ela o direito de fiança. (O juiz) estipulou 12 mil dólares. Infelizmente, não temos todo esse dinheiro. Depois de vendermos algumas coisas que podíamos, conseguimos juntar 4 mil. Mas ainda faltam 8 mil para o montante necessário para finalmente poder libertá-la da prisão.

Por favor, pedimos a ajuda de vocês, (pois) quem é mãe sabe que ficar longe do filho é muito doloroso. Nós, a família dela, estamos aqui fora sofrendo também porque nossas filhas pedem pela mãe o tempo todo. Por mais que tentamos explicar as crianças não entendem o porquê de não poderem ver a mãe. Nossa filha mais velha tem 9 anos e está em depressão achando que ira perder a mãe. A mais nova tem 18 meses agora e teve que ser desmamada na altura porque a mãe não estava aqui pra amamentá-la.

Eu estou trabalhando dia e noite para não faltar nada para as duas e para a Daiana nesse tempo todo que está sob a custódia da imigração. Mas, infelizmente, não tenho toda a quantia para libertá-la e, finalmente, trazê-la para casa, para sua família e, principalmente, para junto de suas filhas. Por favor, imploro a ajuda de vocês. Desde já, o nosso muito obrigado e que Deus nos abençoe a todos”, postou Gabryell Estkise no GoFundMe.com.

O acesso à campanha online pode ser feito através do link: https://www.gofundme.com/f/ajuda-a-tirra-uma-mae-da-cadeia?rcid=r01-156467507002-9bd5d6a702f24c0b&pc=ot_co_campmgmt_m&fbclid=IwAR0Frtk9Gv0vrmGEQrWDUsw3xOQ5jv8pgGVg79hxT5JQn4boqVxJJ5Zq0tM