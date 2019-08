Brasileira é presa por prostituição em hotel na FL

Karolyne Gomes, de 24 anos, se encontrou com um policial à paisana no LaQuinta Inn e teria negociado US$ 250 em troca de relações sexuais

Detetives disfarçados prenderam uma brasileira por prostituição em um hotel de Nápoles (FL). A prisão ocorreu na sexta-feira (23) à tarde no hotel LaQuinta Inn, localizado na 5th Avenue South. As informações são do canal de TV local Fox 4 Southwest Florida.

Segundo o Departamento de Polícia de Nápoles (NPD), Karolyne Gomes, de 24 anos, residente em Las Vegas, Nevada, se encontrou com um policial à paisana no hotel e negociou US$ 250 em troca de relações sexuais.

O detetive deu a Gomez os US$ 250 antes que membros da Equipe de Supressão ao Crime de Nápoles entrar no quarto e levar a brasileira sob custódia.

Karolyne permanece no Centro Penitenciário de Nápoles em decorrência da acusação de prostituição.