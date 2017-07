Brasileira é vítima de infarto fatal em CT

Leonan da Silva sofreu um ataque cardíaco fulminante na quarta-feira (12)

Na tarde de quarta-feira (12), Leonan da Silva, moradora na cidade de Danbury (CT), foi vítima de um ataque cardíaco fulminante. Ela vivia com um filho e a nora nos Estados Unidos e tinha outros filhos no Brasil. A morte súbita da brasileira surpreendeu e chocou parentes e amigos.

. Campanha beneficente:

Na quinta-feira (13), Edna Souza lançou no website GoFundMe.com a campanha: https://www.gofundme.com/d5633n-funeral, cujo o objetivo é angariar US$ 15 mil para pagar as despesas com o velório e traslado de Silva para sepultamento no Brasil. Até a tarde de quarta-feira (19), haviam sido arrecadados US$ 7.391.

“Queridos amigos, venho através desta mensagem pedir a ajuda de todos para que possamos mandar o corpo de minha sogra ao Brasil. Como todos sabem, ela morava conosco aqui na cidade de Danbury (CT). Na tarde de quarta-feira, ela teve um ataque do coração fulminante levando-a a óbito, nos pegando completamente de surpresa. Ela se foi deixando filhos aqui e no Brasil. Minha sogra era uma mulher maravilhosa, honesta e trabalhadora e merece um enterro digno. Mas para que isso seja possível, precisamos da ajuda de todos, por favor, nos ajudem nesse momento doloroso de mandar o corpo para a terra de onde ela veio, o Brasil”, postou Edna no GoFundMe.com.

. Como evitar naturalmente o infarto:

Até 1870 não havia registros de mortes por câncer do intestino grosso ou infarto agudo do miocárdio. A causa das (então) novas fatalidades pode estar ligada ao surgimento da farinha de trigo especial na segunda metade do século 19. O homem reduziu a quantidade de fibras consumidas ao substituir o ingrediente integral pelo produto refinado. Essa alteração resultou na carência da substância cujas propriedades minimizam o surgimento de câncer. Castanha-do-pará, azeite, frutas roxas, linhaça e feijão. Esses alimentos parecem não ter nada em comum, mas têm propriedades muito importantes na prevenção do infarto. Aveia, abacate, tomate e lentilha são alguns exemplos de alimentos que devem estar presentes na alimentação de quem deseja manter baixos os níveis de colesterol.