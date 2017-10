Brasileira está entre detidos na fronteira dos EUA e México

A mulher já havia sido condenada por homicídio culposo e deportada em New Jersey

Ao longo de uma semana, agentes da Patrulha da Fronteira (CBP) no Texas prenderam 5 membros de gangue de rua e criminosos já condenados que tentavam cruzar clandestinamente a fronteira do México com os EUA, informou o órgão. As detenções começaram em 19 de setembro, quando os agentes prenderam um salvadorenho nas proximidades Hidalgo. Quando as autoridades verificaram os dados do indivíduo, descobriram que ele faz parte da 18th Street Gang, considerada uma gangue de rua perigosa sediada em Los Angeles (CA). Na mesma semana, os agentes prenderam outro membro da 18th Street Gang próximo à Falfurrias. As informações são do jornal San Antônio.

Também em 19 de setembro, os agentes também prenderam uma brasileira nas proximidades da cidade de Roma quando ela cruzar clandestinamente a fronteira. As autoridades não informaram o nome dela, mas detalharam que ela já havia sido detida no Condado de Burlington, New Jersey, e condenada por homicídio culposo (manslaughter), ou seja, quando não há a intenção de matar. A mulher foi sentenciada a 4 anos de reclusão antes da deportação.

Em 27 de setembro, os agentes prenderam um mexicano em Sarita. O indivíduo possuía uma tatuagem grande “MS-13” nas costas, indicando que ele fazia parte da violenta gangue de rua aos agentes do CBP.