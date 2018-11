Brasileira estrela de Reality Show é presa nos EUA

Larissa dos Santos Lima participa do programa “90 Day Fiancé” e foi acusada de violência doméstica

Vários jornais locais publicaram que Larissa dos Santos Lima, de 32 anos, estrela do Reality Show “90 Day Fiancé”, do canal TLC, foi presa em Las Vegas, Nevada, no sábado (10), por ter cometido violência doméstica. Segundo a People Magazine, a mineira foi liberada depois do pagamento de fiança. Já a US Weekly, citando o Centro de Detenção do Condado de Clark, detalhou que a fiança foi determinada em US$ 1 mil e que ela deveria comparecer ao tribunal perante um juiz na terça-feira (13), entretanto, a audiência foi transferida para 11 de dezembro.

Ainda conforme a US Weekly, Lima mudou o nome do perfil dela no Instagram para: @helpmewithoutmyphone (Ajude-me sem o meu telefone, em inglês), também no sábado. A revista também publicou que Larissa, que participa do Reality Show com o parceiro dela, Colt Johnson, postou uma série de mensagens na conta dela.

“Ajude-me. Ele desligou. Escondeu meu telefone. Ajude-me. Ele quer telefonar para a polícia. Ajude-me”, teria postado Larissa.

Após a prisão da companheira, Johnson, de 33 anos, relatou o incidente.

O artigo da People Magazine informa que um fã postou a imagem da página do Instagram de Colt detalhando a estória: “Larissa foi presa na tarde de hoje. Ela sofre de ansiedade alta e depressão severa. Ela reage excessivamente a problemas que não existem”.

“Eu segui em frente e desativei o telefone dela na tentativa de aliviar a situação”, continua a mensagem. “Isso piorou a situação e as coisas pioraram. Ela achou que a minha ação era uma ameaça contra ela e tentou pedir ajuda. Não muito depois que a mensagem dela foi postada, a polícia chegou e bateu à porta da frente. Eles apontaram as armas para mim e me algemaram”.

“A polícia nos interrogou e, então, eles decidiram prender Larissa. Ninguém se feriu e eu não acusei criminalmente a minha esposa, entretanto, faz parte da política no estado de Nevada que, uma vez que estamos numa parceria doméstica, alguém tem que ser preso”, concluiu.

Ainda conforme a revista, Johnson e Lima se conheceram através das redes sociais. O casal se conheceu pessoalmente no México, antes que Colt a propusesse em casamento 5 dias depois. Atualmente, eles são destaque no programa “90 Day Fiancé”.

Alguns fãs aproveitaram a oportunidade para criticar Colt pela forma com que ele lidou com a prisão da companheira. “Essa é a única ‘buc**a’ que você terá por enquanto. Quando ela sair, ela estará furiosa”, postou um admirador, enquanto outro debochou: “Até o gato parece que está julgando-o”.

A brasileira foi detida por violência doméstica, no sábado (10), mas já foi liberada depois de ter pagado fiança. Larissa estava postando uma briga séria entre ela e Colt em sua página no Instagram e a tensão chegou a um ponto em que fãs preocupados acionaram a polícia. Numa postagem deletada no Instagram, Johnson explicou que as coisas não foram tão ruins quanto pareceram e revelou que não quer acusar criminalmente a companheira.