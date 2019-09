Brasileira falecida nos EUA será sepultada em Parintins (AM)

A amazonense Yamily (Serrão) Ribeiro Harvey, de 33 anos, morreu na madrugada de domingo (8), em Revere (MA)

O corpo de Yamily (Serrão) Ribeiro Harvey, de 33 anos, moradora em Revere (MA), será trasladado ainda no final dessa semana para sepultamento no município de Parintins (AM), onde ela nasceu. Na segunda-feira (23), foi realizado o velório da brasileira na Paul Buonfiglio & Sons Bruno Funeral Home, na mesma cidade. Ela faleceu na madrugada de domingo (8) e deixou os pais Luís Eduardo Rodrigues Ribeiro e Raimunda Neves Serrão, além das filhas Brenda e Bruna, de 15 e 16 anos, todos no Brasil.

Yamily foi encontrada já sem vida pelo namorado, Antranik Sarkissian, no apartamento onde o casal morava. Na ocasião, o serviço de emergência (911) foi acionado, mas os paramédicos não conseguiram reanima-la. Amigos especulam que ela tenha sofrido um mal súbito. Segundo o namorado, ultimamente, a brasileira andava deprimida devido ao falecimento do irmão gêmeo no Brasil. As autoridades dos EUA ainda não liberaram o resultado da autópsia e dos exames toxicológicos, o que pode demorar entre alguns meses a até 1 ano, relatou Sarkissian, via telefone, à equipe de reportagem do BV, na quarta-feira (25).

. Campanha beneficente:

Com objetivo de trasladar o corpo para velório e sepultamento no Brasil, Sarkissian iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/sending-yamily-home; cujo objetivo é angariar US$ 10 mil. Até à noite de quarta-feira (26), foram arrecadados US$ 7.934. Toda a verba extra arrecadada na campanha será enviada à família no Brasil.

“Yamily Ribeiro Serrão faleceu inesperadamente no domingo, 8 de setembro de 2019. Essa campanha foi iniciada pelo namorado dela para ajudar no retorno dela para sua família no Brasil. As doações serão transferidas para a funerária para que assim sejam tomadas todas as providências necessárias para enviar Yamily para casa.

Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que já contribuíram para a campanha da Yamily. Todas as doações são sinceramente benvindas, pois assim poderemos conceder a ela o sepultamento que ela merece. As doações estão sendo coletadas para enviar a Yamily para a família dela no Brasil. Nós também esperamos realizar o funeral aqui nos EUA antes que ela vá. Qualquer doação acima do custo do funeral será transferida para cobrir os custos do sepultamento no Brasil. Os preparativos estão sendo feitos junto a Buonfiglio Funeral Home, localizada na 128 Revere Street, Revere (MA), tel.: (781) 284-3376. As doações também podem ser feitas diretamente na funerária”, diz a postagem no GoFundMe.com.

O obituário de Yamily publicado no website da funerária informa que: Ribeiro, Serrão Yamily, de Revere, natural do Brasil, faleceu no domingo, 8 de setembro de 2019, aos 33 anos. Mãe devotada de Brenda e Bruna do Brasil. Filha amorosa de Luiz Eduardo Rodrigues Ribeiro e Raimunda Neves Serrão, do Brasil. Após os serviços aqui na funerária Paul Buonfiglio & Sons Bruno, o corpo de Yamily será enviado para seu país de origem em Parintins, Brasil, que será seu local de descanso final”.