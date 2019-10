Brasileira faz campanha para filho especial vítima de erro médico

O capixaba Bruno Luiz completou recentemente 14 anos, não fala ou anda e necessita de uma cadeira de rodas nova para ser locomovido

Recentemente, Bruno Luiz, natural de Vitória (ES), completou 14 anos para a alegria de seus familiares, entretanto, a cadeira de rodas usada para locomover o adolescente tornou-se pequena. Em decorrência disso, Marla Gomes Delmiro, mãe do jovem, iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/tsz7s-new-wheelchair-for-bruno; cujo objetivo é angariar US$ 2.600. A verba arrecadada será utilizada para comprar uma cadeira da marca e modelo “Convaid Rodeo – Tilt Stroller”, apropriada para as condições do brasileiro. Até a tarde de quinta-feira (31), haviam sido doados US$ 370.

“Meu nome é Marla Gomes Delmiro, sou mãe de um menino especial, atualmente adolescente de 14 anos (o tempo passa tão rápido) e o nome dele é Bruno Luiz. Eu sei que todos os pais amorosos são iguais… eles amam seus filhos de todo coração e querem o melhor para eles. Bruno é nada menos que uma pessoa bonita… por dentro e por fora, e tem sido assim desde o primeiro dia que vi seu rostinho. Ainda na gestação, verificou-se que o pequeno Bruno apresentava má formação no rim esquerdo, do qual, posteriormente, aos 5 meses de vida, foi submetido à uma cirurgia de ‘pieloplastia’ para reparar esse problema de saúde. No entanto, meu filho foi vítima de um erro médico no momento da cirurgia. Não sabemos ao certo o que aconteceu, ele ficou internado por 19 dias na UTI, teve 2 paradas cardíacos e, por um milagre de Deus, meu filho sobreviveu. Como resultado dessa situação, ele teve sequelas neurológicas graves e, dia após dia, está se recuperando. Atualmente, como mencionado, Bruno tem 14 anos e é totalmente dependente, não se senta sozinho, não anda, não fala. E, apesar de tudo o que já passou, ele carrega um sorriso contagioso e uma imensa alegria de viver. Posso dizer honestamente que ele sempre teve essa atitude de felicidade e sempre teve uma visão positiva da vida. Ele inspira os outros com sua força e alegria.

Mãe falando aqui …. processamos o hospital e os médicos por seu erro, mas infelizmente no Brasil, onde moramos, especificamente na bela cidade de Vitória, a justiça não funciona muito bem nesses casos, são muito lentos, fazem 14 anos, até agora nada aconteceu ainda, esperamos que um dia haja uma decisão judicial a favor do Bruno. Sou mãe solteira/divorciada, sempre tivemos problemas financeiros, mas trabalho duro há mais de 15 anos em um hotel local para cuidar dos meus filhos, tenho 3, Bruno, o mais novo, e duas meninas, uma já é casada e tem um lindo filho; meu primeiro neto, e a outra é solteira, ela dedica sua vida a cuidar de seu irmão. Parece que estamos sempre pagando contas e comprando as coisas que ele precisa, a qualquer custo necessário, simplesmente porque ele precisa… é isso que os pais fazem. A razão pela qual eu comecei esta página do GoFundMe é obter ajuda com a nossa situação atual… sua cadeira de rodas. Tem 4 anos e já é pequena e não o comporta mais. Isso significa que ele a tem desde os 10 anos.

As crianças crescem muito nesses 4 anos. Bruno precisa de uma cadeira de rodas específica para pessoas com necessidades especiais e para ajudar com sua postura, a marca é ‘Convaid Rodeo – Tilt Stroller’; tem capacidade para mantê-lo completamente seguro e manter a sua postura, pois ele não tem controle de seus movimentos. Nosso seguro não cobre este tipo de equipamento e para nós é muito caro, cerca de R$ 12 mil no Brasil. Nos EUA, custa cerca de US$ 2.300, mais frete para o Brasil, totaliza cerca de US$ 2.600. A cadeira de rodas dele é o que usamos para transporta-lo o dia todo, todos os dias! Passou da hora de ele ter uma cadeira de rodas nova/maior.

Estamos numa fase desesperada. Uma nova cadeira permitiria que Bruno se sentisse melhor, fosse transportado com mais segurança e tivesse uma melhor postura… tudo melhorias para ele. É urgente qualquer doação que você possa oferecer e apreciamos qualquer coisa que possa oferecer. Quando o nosso objetivo for atingido… levará apenas 2 semanas para fazer o pedido e, em seguida, o nosso Bruno ficará como novo! Contamos com você para nos ajudar, que Deus os abençoe abundantemente! Muito obrigada. Marla Gomes Delmiro”, diz a postagem no GoFundMe.com.