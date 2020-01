Brasileira faz campanha para marido que busca doador de rim

Cláudio Oliveira, morador em Cliffside Park (NJ), se submete 3 vezes por semana à hemodiálise enquanto aguarda um doador de rim compatível

Após superar a luta contra o diabetes e um câncer de reto que se espalhou para o intestino grosso, Cláudio Oliveira, morador em Cliffside Park (NJ), em virtude do tratamento quimioterápico, sofreu falência renal. Atualmente, ele se submete 3 vezes por semana a hemodiálise, enquanto busca um doador de rim compatível. Em decorrência disso, Rosiane Zacche Ramos, esposa do brasileiro, iniciou no GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/claudio-oliveira; cujo objetivo é angariar US$ 6 mil. Até à tarde de terça-feira (28), havia sido arrecadados US$ 1.891.

“Meu Nome é Rosiane Zacche Ramos e sou casada com o Cláudio Oliveira. Gostaria muito de contar com a ajuda de vocês, pois não tem sido fácil para nós dois. Não temos família aqui e o pouco que eu tenho feito com o meu trabalho não tem dado para arcar com as despesas. Tudo começou depois do Cláudio passar por problemas de diabete e quase perder uma das pernas, há dois anos veio o diagnóstico de câncer no reto que acabou atingindo o intestino grosso, ele teve que que retirá-lo e fazer uma colostomia. Durante esses dois anos entre idas e vindas do hospital ele foi curado do câncer, mas como ficou 6 meses internado direto no hospital, a radiação afetou o funcionamento dos rins e com isso ele acabou

perdendo os rins.

Hoje, ele faz hemodiálise 3 vezes por semana e acabou de sair uns dias no hospital com pneumonia. Ele está na lista de espera por um transplante de rins. Muitas vezes, ele tem que voltar para o hospital com dores aguda no estômago devido às várias doses de medicações. O Cláudio já não trabalha há dois anos, eu tenho trabalhado como posso, mas o dinheiro não tem sido o suficiente para pagar os medicamentos, aluguel, alimentação, enfim as despesas. Temos vivido de alguma ajuda da igreja e tenho tentado vender alguns

pertences meus. Comecei a fazer uma rifa de uma pulseira de ouro para arrecadar dinheiro, mas não tenho conseguido vender o suficiente. E assim temos esperado em Deus!

Agradecemos grandemente a todos e que deus os abençoe e retribua em bençãos!” Postou Rosiane no GoFundMe.com.