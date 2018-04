Brasileira faz cirurgia clandestina nos EUA e “culpa” paciente por complicações

Filipe Cavalcante teria pagado US$ 1.600 a Kamilla Sá e terminou com a dívida hospitalar de US$ 59.043,76 por tratar de complicações pós-operatórias

Atraído pelo anúncio postado na página do Bazar Boston Novo no Facebook, Filipe Cavalcante, morador em Massachusetts, contatou a também brasileira Kamilla Sá na esperança de remover a “Bola de Bichat”, ou seja, um tipo de corpo adiposo (gordura) localizado nas bochechas. O procedimento de remoção é conhecido como “Bichectomia”.

“Não perca sua grande chance. Faça sua bichectomia com a maior referência no Brasil! Mas corra que é tempo limitado! Maiores informações pelo Whatsapp: +55-62-9969-2787”, dizia a postagem. As informações são do jornal Brazilian Times.

Motivado pela possibilidade de melhorar a estética facial, Filipe contatou Kamilla para obter mais detalhes e solicitou referências sobre o histórico profissional dela. Durante a conversa, ele percebeu que Sá não possuía licença para atuar nos EUA, pois ela apresentou somente trabalhos realizados no Brasil, mas mesmo assim resolveu seguir adiante.

“Ela falou que tem clínicas no Brasil e que é uma referência credenciada em harmonização facial. Eu confiei que nada aconteceria comigo”, disse Cavalcante ao BT. “Me disse que não tinha licença, mas que tudo era tranquilo”.

Outro detalhe foi o fato de Sá não ter lugar para realizar o procedimento e pedido a Felipe para que ele escolhesse um local onde se “sentisse seguro”.

“Eu pedi para que ela escolhesse e, ao me garantir que todo material era esterilizado, aceitei”, relatou Cavalcante ao BT. “Fiz o procedimento conforme havia combinado com ela e paguei a quantia de US$ 1.600”.

. Complicações pós-operatórias:

Entretanto, no mesmo dia em que a cirurgia foi realizada, o rosto de Felipe apresentou inchaço e, ao ser indagada, Kamilla respondeu que estava “tudo bem” e que o inchaço fazia parte do procedimento, como em qualquer outra cirurgia. Mas, no dia seguinte, o inchaço piorou e Cavalcante foi ao hospital. Ao dar entrada, os médicos de plantão informaram-lhe que ele corria risco de morte e, portanto, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ficou em observação por 5 dias.

Ele alertou ao jornal sobre os perigos em procurar profissionais que atuam sem licença nos EUA. “Além de colocarmos nossas vidas em risco, fica até difícil acionar uma pessoa destas judicialmente”, disse ele.

. Marido critica “ilegais”:

Através de um vídeo, o marido de Kamilla, que se identifica como Tarsis Sá, disse “Minha esposa foi estudar (nos EUA) e foi ele quem a procurou pelos serviços”; não citando o fato que ela divulgou esses serviços, mesmo sem ter licença para atuar no país, na página do Bazar Boston Novo solicitando clientes.

Ele detalhou que a esposa é dentista e fez um curso de especialização em Massachusetts. Em tom agressivo, Tarsis citou o fato de muitos brasileiros estarem “ilegais” nos EUA e mesmo assim criticarem a esposa dele. Ainda no vídeo, ele desmente o fato de que a vida de Felipe tenha sido posta em risco; embora o casal sequer tivesse visitado o paciente no hospital.

Já medicado de forma apropriada e fora de perigo, Felipe terminou endividado em US$ 59.043,76 em decorrência das despesas hospitalares.

. Dentistas podem realizar o procedimento?

Pela finalidade estética, é basicamente a Cirurgia Plástica a área responsável pela realização da bichectomia, embora outras áreas também possam utilizá-la, como a Dermatologia, a Cirurgia Craniomaxilofacial ou Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Os Cirurgiões-Dentistas também podem realizar a técnica desde que devidamente capacitados. Para a capacitação, é necessário um curso com carga teórica e clínica condizente com a técnica cirúrgica; devendo-se ponderar e respeitar a curva de aprendizado desta técnica, que não é simples como uma extração dentária. Infelizmente, esses cursos de ‘capacitação’ da técnica de bichectomia em um dia ou dois fazem parte do modismo do mercado, e transmitem uma perspectiva simplista do procedimento cirúrgico.

. Técnica possui contraindicações e exige cuidados:

Alguns especialistas criticam a retirada da bola de Bichat porque ela pode fazer falta no futuro, durante o processo de envelhecimento e, além disso, essa estrutura está localizada em uma área delicada do rosto, em meio a nervos e canais salivares.