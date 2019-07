Brasileira faz sucesso como Youtuber e caminhoneira nos EUA

Carolina Ortega é uma das poucas mulheres que ocupam a profissão dominada por homens

A vontade de viajar pelos EUA fez com que Carolina Ortega e o namorado, Victor Seabra, escolhessem uma profissão a qual ainda poucas mulheres se aventuram: Caminhoneira. Conhecida como a “Loura na estrada”, ela já atravessou 37 estados no país desde que iniciou na profissão, há 1 ano e meio. A oportunidade surgiu graças ao apoio dado por um amigo, que os encorajou a tirar a carteira de motorista especial, que permite dirigir veículos com determinado número de eixos. A chance permitiu que eles adquirissem experiência na profissão e, consequentemente, fossem contratados por outras empresas. O casal sempre realiza as viagens juntos.

Segundo ela, apesar do prazer de viajar pelos EUA, a profissão apresenta alguns desafios, como condições climáticas extremas, ou seja, nevascas, tempestades, subidas íngremes em montanhas, ruas estreitas, entre outros. Outro fator importante é evitar o cansaço, por isso, o motorista deve sempre dormir bem.

Carolina relata as suas experiências na estrada postando vídeos no YouTube e Instagram, no perfil “Loira na Estrada”. Atualmente, ela participa de um concurso no website: https://roadwarrior.pilotflyingj.com/, onde precisa ficar entre os 12 finalistas para concorrer ao 1º lugar. Ela relatou que, caso vença a competição, parte do prêmio será destinado à caridade.

A brasileira considera um privilégio fazer aquilo que gosta e a profissão que escolheu a proporciona inúmeras experiências no dia-a-dia; algo que ela compartilha com os seguidores no YouTube e Instagram. A caminhoeira relatou que muitos internautas a consideram fonte de inspiração.

Apesar de a profissão ser dominada por homens, Carolina destacou a boa infraestrutura que as paradas de caminhão nos EUA têm para receber os profissionais. Ela destacou as vagas amplas para estacionar, os banheiros limpos e chuveiros com água quente, toalhas de banho e a abundância das lojas de conveniência.

A bordo do caminhão, que Carolina chama carinhosamente de “Bitelo”, ela e Victor circulam pelas estradas dos EUA com profissionalismo e amor pelo ofício.