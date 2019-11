Brasileira lança campanha para mãe que sofreu falta de oxigênio no cérebro

Dayse, de 61 anos, sofreu parada cardíaca durante um exame e ficou alguns minutos sem oxigênio no cérebro

Durante um procedimento de sedação consciente, Dayse, de 61 anos, que é sobrevivente de câncer de mama, sobre para cardíaca e o cérebro dela ficou alguns minutos sem receber oxigênio. O incidente ocorreu durante uma biópsia de fígado Em decorrência disso, ela sofreu sequelas físicas, necessitando de tratamento.

Patrícia Azevedo Snow, moradora em Edgewater (NJ), iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/help-dayse-heal-from-anoxic-brain-injury; cujo objetivo é angariar US$ 50 mil. Até a tarde de sábado (9), foram arrecadados US$ 14.556.

“Em 5 de julho de 2019, levei minha mãe Dayse, de 61 anos, ao hospital para fazer um procedimento de rotina, uma biópsia no fígado, que leva apenas alguns minutos e os pacientes geralmente voltam para casa depois de algumas horas. A biópsia foi solicitada por seu oncologista, pois ela é sobrevivente de câncer de mama há 5 anos e uma pequena massa foi mostrada em sua última ressonância magnética. Durante o procedimento, ao receber sedação consciente, sofreu parada cardíaca e não teve oxigênio por vários minutos. Ela acabou sendo ressuscitada, mas nunca se tornou responsiva, entrou em coma e estava em suporte de vida/ventilador.

No dia seguinte, enquanto em coma na UTI, os médicos nos disseram que basicamente não havia chance, nem esperança de qualquer tipo de recuperação, que ela tivesse sofrido uma lesão cerebral anóxica grave e que suspeitassem que suas células cerebrais haviam morrido. Eles declararam que o resultado mais provável, se ela sobrevivesse, seria permanecer em um estado vegetativo persistente e, se eu quisesse, eu poderia simplesmente permitir que eles a desconectassem das máquinas para que ela pudesse morrer em paz. Esse foi o pior dia da minha vida, eu realmente pensei que tinha perdido minha mãe. Foi a notícia mais devastadora que uma filha poderia receber. Mas minha mãe sempre me ensinou a ser forte como ela, a acreditar em Deus e nunca desistir.

Decidi não desconectar as máquinas e deixar a vida dela nas mãos de Deus. Com muitas orações de todos os tipos de religiões de todo o mundo e fé em Deus para que esses dias sombrios passassem, minha mãe finalmente saiu do coma por um mês e meio em 18 de agosto. Naquela mesma noite, ela realmente pronunciou sua primeira palavra. Embora não pudéssemos entender o que era por causa da traqueostomia, foi a maior vitória que vimos nela desde que isso aconteceu. Na manhã seguinte, quando a verifiquei, era como se Deus desse vida a ela. Comecei a perceber a capacidade de resposta pela primeira vez.

Ela está progredindo tremendamente no hospital, mesmo com a quantidade mínima de terapia da fala, fisioterapia e terapia ocupacional para ajudá-la a recuperar sua força que havia perdido nos últimos 4 meses enquanto estava acamada. Embora ela ainda tenha um longo caminho para concluir a recuperação física, ela está no brilhante caminho positivo para recuperar sua vida mais uma vez, e é por isso que estamos aqui para pedir ajuda a vocês (…).

Toda a caridade coletada aqui será usada para pagar seus tratamentos, já que não podemos arcar com todas as despesas por conta própria, uma vez que ela receba alta do hospital. Qualquer quantia seria muito apreciada e, mesmo que você não possa nos ajudar financeiramente, agradecemos que você possa nos manter em suas orações e se você puder compartilhar esta publicação na sua página para que talvez seus amigos ou amigos possam nos ajudar nessa causa”, diz a mensagem no GoFundMe.com.

Obs.: Para as pessoas que entraram em contato comigo que são residentes do Brasil e que querem ajudar nessa causa infelizmente o site GoFundMe.com não é compatível com o Brasil então resolvemos crias a Vakinha que vai ser de uso somente em prol desta causa. Desde já agradeço imensamente todo carinho e apoio de todos. http://vaka.me/778677