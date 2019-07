Brasileira luta contra câncer de mama em estágio 3

Adriana Nunes Lorenz, de 41 anos, passará por 4 ciclos de quimioterapia

Em maio desse ano, a imigrante Adriana Nunes Lorenz, de 41 anos, foi diagnosticada com câncer de mama em estágio 3 e metástase nos gânglios linfáticos. Após ter passado por 2 ciclos de3 quimioterapia, ela iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/help-adriana-lorenz-fight-breast-cancer; cujo objetivo é angariar US$ 50 mil para ajuda-la nas despesas hospitalares. A conta do tratamento já soma US$ 345 mil. Até a tarde de segunda-feira (15), haviam sido arrecadados US$ 887.

O autoexame é uma maneira importante de a mulher conhecer o próprio corpo e perceber possíveis alterações, mas, muitas vezes, o tumor não consegue ser percebido apenas através do toque. Especialmente na fase inicial – quando o nódulo tem tamanho muito reduzido e, consequentemente, a chance de cura é maior – é imprescindível a realização da mamografia para detecção da doença. Por isso, a premissa básica é: faça acompanhamento regular com um especialista, que irá avaliar clinicamente a paciente e fazer as prescrições de acordo com o seu perfil e necessidades.

A prática de atividade física diminui em cerca de 1/3 os riscos de desenvolver câncer de mama. Pratique 30 minutos de exercício aeróbico, pelo menos três vezes na semana, ou de acordo com as suas necessidades. Procure um profissional da área para pedir orientação na escolha da atividade física e acompanhamento para ter uma prática mais adequada.

Uma dieta equilibrada evita o sobrepeso e melhora a qualidade de vida. Alimentos industrializados, enlatados e conservados contêm agentes cancerígenos na composição e devem ser evitados.

“Olá, meu nome é Adriana, tenho 41 anos de idade e fui diagnosticada, em maio, com câncer de mama e metástase em meus linfonodos. O câncer é muito agressivo de estágio 3. Já passei por 2 ciclos de quimioterapia, mas precisarei de mais 4 ciclos de quimioterapia e cirurgia para remoção do tumor e sessões de radioterapia. Me casei aproximadamente um mês antes de receber meu diagnóstico do câncer, sendo assim, não tendo a oportunidade de aplicar para minha legalização e seguro de saúde. Meu custo atual do tratamento é de aproximadamente 400 mil dólares e eu ainda estou no início do tratamento. Qualquer contribuição, irá me ajudar a continuar meu tratamento que irá durar em torno de um ano. Muito obrigada, e Deus abençoe a todos vocês”, postou Adriana no GoFundMe.com.