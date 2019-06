Brasileira luta contra câncer de mama no estágio 4

Monique, moradora na Flórida, foi diagnosticada com Carcinoma de duto agressivo, invasivo em estágio 2

A imigrante Monique, conhecida popularmente como “Nika”, moradora na Flórida, luta contra um câncer de mama no estágio 4 e com metástase. Em 25 de julho, Gabi Guedes Eugênio, moradora em Tampa (FL), lançou uma campanha beneficente online cujo objetivo é angariar US$ 40 mil para suprir as necessidades da brasileira enquanto ela é submetida ao tratamento contra a doença. Até à tarde de terça-feira (11) foram arrecadados US$ 6.439.

“Essa é a Monique, mais conhecida como ‘Nika’ pelos amigos. Super jovem, 35 anos. Quem convive, sabe que ela sempre se preocupa com os outros. Sempre disposta a ajudar. Agora, é a luta contra uma doença super agressiva, o câncer. No dia 4 de junho, após sentir dor nos seios e mudanças na pele, ela percebeu que algo estava errado. Ela procurou uma clínica da família em Tampa (FL), onde foram receitados antibióticos e dado um guia de mamografia; os exames foram feitos dia 3 de julho. No dia 5 de julho, a clínica telefonou e pediu-lhe para obter os resultados com urgência. Quando chegou ao local, recebeu a notificação que estava com um nódulo de 7 cm no seio esquerdo.

Ela foi encaminhada ao Moffitt, mas como não tinha uma biopsia comprovando o câncer, não foi aceita. Esse exame custa caro e ela não tinha condições de Pagar. Em 9 de julho, ela passou mal e foi levada ao Hospital Geral de Tampa, onde foi medicada para dor e teve alta para ir embora. No dia seguinte, ela voltou ao hospital, pois havia a suspeita de infecção. Após alguns problemas financeiros, ela agendou os exames (biópsia) para o dia 17 de julho, porém no dia 16 foi hospitalizada novamente. No dia 19 de julho, ela recebeu o pior diagnóstico; foi descoberto que ela tinha: Carcinoma de duto agressivo, invasivo em estágio 2. Ela indicada para fazer exames mais detalhados.

Em 22 de julho, saíram os resultados, infelizmente o câncer avançou, apresentou metástase e agora há: um nódulo no seio, 2 na axila, 2 na garganta, 1 no peito e já está no estágio 4!

No dia 23 ela colocou o adaptador e na sexta feira, dia 27, o início da quimo a cada 15 dias (8 seções). Então, serão feitos outros testes para que possa ser feita a cirurgia no pescoço e a remoção dos seios. Depois vem o tratamento com a radioterapia e a reconstrução das mamas.

A Monique trouxe o filho dela de 17 anos para viver com ela; ela precisa de nós! Ela precisa de ajuda para manter-se firme e segura porque não trabalhará esse ano. Ela possui despesas como aluguel, luz, água, comida e todos os remédios que terá que comprar. Nós pedimos encarecidamente a ajuda financeira para que o único problema com que ela tenha que se preocupar seja a saúde dela. Qualquer valor é válido: $ 2, $ 5, $ 10 … Qualquer valor Você pode fazer a diferença ajuda-la a manter-se forte durante o tratamento. Caso você não possa ajuda-la financeiramente, reze por ela. Obrigada”, postou Gabi no GoFundMe.com.

A campanha online no GoFundMe.com pode ser acessada através do link: https://www.gofundme.com/breast-cancer-with-metastasis-stag4?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=fb_dn_cpgnstaticsmall_r&fbclid=IwAR2jTuBR8Xl8RAIWFFWTS_Ulnc72WL0fHAlzJ8ehN71tbWSUfelugQMhlzA