Brasileira luta contra câncer em estágio 4 na Flórida

Monique Ivani de Farias foi diagnosticada com carcinoma de duto invasivo em estágio 4

Após ter sido diagnosticada com carcinoma de duto invasivo, em estágio 4, Monique Ivani de Farias, de 35 anos, moradora na Flórida, iniciou a luta contra a doença. Em 25 de julho, a internauta Gabi Guedes Eugênio lançou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/breast-cancer-with-metastasis-stag4, cujo objetivo é angariar US$ 40 mil para arcar com as despesas hospitalares, de casa e tratamento da brasileira. Até a manhã de sexta-feira (10) haviam sido arrecadados US$ 3.555.

“Essa é a Monique, mais conhecida como ‘Nika’ pelos amigos. Super jovem, 35 anos. Quem convive sabe que ela sempre se preocupa com os outros. Sempre disposta a ajudar. Agora, trata-se de uma batalha contra uma doença muito agressiva, o câncer.

No dia 4 de junho, após sentir dores nos seios e alterações na pele, ela começou a perceber que havia algo errado. Então, ela procurou uma clínica da família em Tampa (FL), onde foi receitados antibióticos e dado um guia de mamografia. Os exames foram feitos no dia 3 de julho. No dia 5 de julho, a clínica telefonou e pediu-lhe que ela fosse buscar os resultados urgentemente. Quando ela chegou lá, recebeu a notificação de que estava com um nódulo de 7 cm no seio esquerdo.

Ela foi encaminhada ao H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute (em Tampa), mas como não tinha a biopsia comprovando o câncer, não foi aceita. Esse exame custa caro e ela não tinha condições de pagar. Em 9 de julho, ela passou mal e foi para o Hospital Geral de Tampa, onde foi medicada pra dor e teve alta para ir embora. No dia seguinte, ela voltou ao hospital para realizar uma aspiração, uma vez que havia a suspeita de que tivesse uma infecção. Após alguns problemas financeiros, ela conseguiu agendar o exame (biópsia) para o dia 17 de julho, porém no dia 16 ela foi hospitalizada novamente. No dia 19 de julho, ela foi diagnosticada com carcinoma de duto invasivo na fase 2.

Ela foi instruída a fazer exames mais detalhados. Em 22 de julho saíram os resultados e, infelizmente, o câncer avançou, ocorreu metástase. Agora, ela se encontra com um nódulo no seio, 2 nódulos na axila, 2 nódulos na garganta e 1 nódulo no tórax. Ela já está no estágio 4!

Em 23 de julho, foi colocado o “smart port” (adaptador por onde são injetados os medicamentos no corpo) e na sexta-feira (27) iniciou a quimioterapia. O plano inicial é 1 sessão de quimioterapia a cada 15 dias (8 sessões). Posteriormente, serão feitos os exames para verificar a possibilidade de cirurgia. Então, será iniciado o tratamento de radioterapia, seguido da cirurgia de reconstrução das mamas.

A Monique trouxe o filho de 17 anos para viver com ela. A Monique precisa de nós!

Ela precisa de ajuda para manter-se firme e segura. Ela tem despesas como aluguel, luz, água, comida e todos os remédios que são comprados. Pedimos encarecidamente a ajuda financeira para que a única preocupação dela nesse momento tão difícil, seja com sua saúde. Qualquer valor é válido: US$ 2, 5, 10 .. qualquer valor. Juntos nós podemos fazer a diferença e ajuda-la a se manter forte durante o tratamento. Caso você não possa ajudar financeiramente, reze por ela. Obrigada”, diz a mensagem no GoFundMe.com.