Brasileira luta contra câncer ocular na Califórnia

Priscila e as 2 filhas residem na região do Vale do Silício (CA) e ela foi diagnosticada com um câncer no olho direito

Na tarde de quinta-feira (17), a internauta Kauana Lopes Ferreira postou no Facebook, no grupo Bazar de Boston, a campanha: https://www.gofundme.com/f/ajude-a-pri, em prol de Priscila, moradora na região do Vale do Silício (CA), uma mãe solteira de 2 filhas que luta contra um câncer no olho direito. O objetivo da campanha é angariar US$ 30 mil. Até a tarde de quarta-feira (23), haviam sido arrecadados US$ 2.302.

“Amigos, venho pedir por uma amiga compatriota, a Priscila. Mãe solteira de duas filhas que está com câncer no olho (direito) e em situação de emergência não poderá trabalhar por vários meses! A situação já não era boa, pois ela mal podia trabalhar antes. No momento, estamos tentando juntar para recuperar o carro dela (que foi guinchado por falta de pagamento no dia da cirurgia) e pagar contas atrasadas. Além de fazer um movimento pra pagar alguns meses de contas. Serão 10 seções de químio(terapia) e 27 de rádio(terapia). Podia ser qualquer um de nós! US$ 5 dólares já é ajuda! Que sua ajuda retorne 100 em tudo de bom e maravilhoso! Deus abençoe!” Postou Kauana no Facebook.

Muitos pacientes com melanoma ocular não apresentam sintomas, a menos que a doença se desenvolva em determinadas partes do olho ou se torne mais avançada. Os sinais e sintomas do melanoma ocular podem incluir: Problemas de visão; manchas (Pontos ou flashes de luz) no campo de visão; perda de parte do campo visual; crescimento de um ponto escuro na íris; alteração no tamanho ou forma da pupila; alteração na posição do globo ocular dentro de sua órbita; abaulamento dos olhos e alteração na forma como o olho se move dentro da órbita. A dor é rara, exceto em casos de crescimento do lado de fora do olho.

O câncer de olho é raro e não existem exames de rastreamento recomendados para pessoas assintomáticas. Ainda assim, alguns tipos de cânceres oculares podem ser diagnosticados precocemente. Muitos médicos percebem que a maioria dos melanomas se inicia a partir de uma verruga, que é um tumor benigno. Uma verruga no olho deve ser examinada regularmente por um oftalmologista.

“A Priscila é uma guerreira, mãe solteira de 2 meninas, ela precisa da sua ajuda enquanto está em tratamento do câncer, já que não poderá trabalhar nos próximos meses! Ela mora na área do Vale do Silício (Califórnia), onde o custo de vida e despesas são extremamente altos. Sua contribuição, de qualquer valor, ajudara imensamente! Muito obrigada!” Postou Joana Lerche, moradora em Dublin (CA), organizadora da campanha, no GoFundMe.com.