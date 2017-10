Brasileira morre atropelada por caminhão na Flórida

Sandra Cunha foi fatalmente atingida por um veículo de carga que fazia manobras

Na manhã de segunda-feira (2), a atendente Sandra Cunha, de 58 anos, natural de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, foi atropelada e morta por um caminhão de carga que fazia manobras no estacionamento de uma filial do Seabra’s Foods, onde ela trabalhava. A brasileira caminhava em direção à entrada do estabelecimento às 8:50 da manhã, em Deerfield Beach (FL), quando foi atingida pelo veículo que dava ré, detalhou Joy Oglesby, porta-voz do escritório do xerife do Condado de Broward. As informações são do jornal Sun Sentinel e do canal de TV local ABC 10 News.

“Ela caiu e foi atropelada pelos pneus secundários”, disse Oglesby.

A brasileira faleceu no local do acidente, que ocorreu na 839 W. Sample Road, em Deerfield Beach.

O motorista do caminhão, Yunior Pichardo, de 34 anos, morador em Lauderhill (FL), não sofreu ferimentos e permaneceu no local, acrescentou a porta-voz.

As autoridades locais investigam o incidente.

. Campanha beneficente:

Ainda na segunda-feira (2), a internauta Makyra Nunes Abreu, moradora em Pompano Beach (FL), lançou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/sandra-cunha, cujo o objetivo é angariar US$ 30 mil para as despesas com funeral e sepultamento de Sandra Cunha. Até a tarde de terça-feira (3), haviam sido doados US$ 10.598.

“Queridos amigos, é com muita tristeza que comunicamos o falecimento da nossa querida amiga e irmã em Cristo Sandra Cunha. Precisamos da sua ajuda para arcar com as despesas do funeral. Toda ajuda é válida, o seu pouco será muito para a família”, postou Abreu no GoFundMe.com.

. Mais um brasileiro morre atropelado:

Sandra é o segundo imigrante brasileiro que morreu atropelado na Costa Leste dos EUA no intervalo de 1 dia. Na madrugada de domingo (1), Woodvald Garcia de Souza, de 43 anos, natural de Jauru (MT), residente na Jabez St., no bairro do Ironbound, em Newark, foi fatalmente atropelado quando saía do show do cantor Wesley Safadão, na mesma cidade. O incidente trágico ocorreu à 1:00 da madrugada quando o brasileiro atravessava a McCarter Highway, também conhecida como Rota 21, quando uma SUV Blazer Chevrolet de cor bege avançou a mudança de cor do sinal de vermelho para verde e atingiu em cheio a vítima, detalhou Tiago Rocha, patrão de Souza e que havia ido ao espetáculo com ele. Os dois retornavam para casa juntos e Souza atravessa a rodovia em direção ao veículo de Tiago, que havia ficado para trás para se despedir de amigos. A vítima era conhecida na comunidade do Ironbound como “Warde Garcia” e “Gigante”, em contraste com a estatura baixa.

O Departamento de Polícia de Newark ainda investiga o incidente e qualquer informação que ajude na localização do paradeiro do motorista da Chevrolet Blazer de cor bege pode ser enviada sigilosamente através da hotline: 1-877-TIPS-4EC. (847-7432).