Brasileira morre em acidente de carro a caminho da Disney

Na tarde de sábado (16), Antônia Carvalho de Sousa Palma, de 37 anos, moradora em Acworth (GA), morreu em decorrência de um acidente de carro ocorrido na rodovia Interstate-75. O trágico incidente ocorreu depois que dois veículos desviaram para evitar o choque com um 3º carro, comunicou a Patrulha Rodoviária da Flórida. As informações são do jornal Gainesville Sun.

Sousa faleceu no local do acidente, enquanto que as outras duas passageiras que viajavam com ela, Paola de Tarso Palma, de 56 anos, e Anna Luiza Sousa de Palma, de 8 anos, sofreram ferimentos leves e foram transportadas ao hospital UF Health Shands. Elas estavam a caminho do parque de diversões Disney World, em Orlando (FL), em comemoração ao aniversário da filha, Anna Luiza, com completaria 9 anos.

O acidente ocorreu aproximadamente às 12:35 da tarde, quando um jipe Nissan Pathfinder, ano 1999, dirigido por Antônia, e um Lexus GX 460, ano 2017, conduzido pelo motorista Ronny Yung, de 64 anos, residente em Lisle (Ill.), trafegavam no sentido sul ao longo da I-75. A colisão ocorreu na altura do marco 404, segundo o boletim de ocorrência policial (BO).

Os patrulheiros detalharam que os veículos dirigidos por Antônia e Ronny tentaram desviar para não colidir com um BMW que também trafegava no sentido sul e mudou de pista de forma imprudente. A ação fez com que o carro da brasileira capotasse e o veículo de Yung se chocasse contra uma cerca de proteção (guardrail).

Ronny e os dois passageiros que viajavam com ele não sofreram ferimentos.

A Patrulha Estadual emitiu um alerta de busca do BMW, mas ainda não receberam pistas que levem ao passageiro do motorista. A investigação permanece em andamento.

. Campanha beneficente:

No domingo (17), Anna Palma, moradora em Acworth (GA), lançou no site GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/fgd5k-memorial-fund; cujo objetivo é angariar US$ 6 mil para as despesas com velório e funeral de Antônia Carvalho de Sousa Palma. Até a tarde de terça-feira (19), haviam sido arrecadados US$ 1.705.

“Antônia Carvalho de Sousa Palma, mãe de Anna Luiza e esposa de Paulo Palma, faleceu no dia 16 de junho a caminho de Orlando, Flórida, onde a família celebraria o 9º aniversário de sua filha na Disney World. Antônia era uma mãe trabalhadora, forte e motivada, que saiu de uma infância simples e, apesar de todas as suas realizações e das vidas de todos tocados profundamente por ela, os sonhos dela tiveram vida curta e terminaram aos trinta e sete anos. Ela sempre foi enérgica, carinhosa e determinada. Sua personalidade forte trouxe motivação e confiança para aqueles ao redor dela. Seu espírito de doação foi uma luz para nossas vidas e ela fará falta terrivelmente. Estamos pedindo para aqueles que a conheceram pessoalmente, por orações e qualquer possível contribuição para ajudar sua família imediata no Brasil. O corpo dela precisa ser trasladado, pois a família gostaria de se reunir e celebrar a sua vida. Também estamos pedindo a quem tenha informações sobre o indivíduo que falta humanidade e responsabilidade para causar o acidente e fugir do local que entre em contato com a Patrulha Rodoviária de Gainesville. Um link será postado em breve no relatório do acidente com as informações que temos atualmente para que, assim, possamos concluir o caso. As famílias Carvalho e Palma agradecem pelas orações, pensamentos e por nos ajudar neste momento doloroso em nossas vidas”, postou Anna no GoFundMe.com.