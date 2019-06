Brasileira morre em acidente de carro no Kansas

Érika Geromel, de 43 anos, era natural de Divinópolis e morava com a família na região de Wichita, Kansas

No domingo (23), a brasileira Erika Geromel, de 43 anos, morreu em um acidente na cidade de Wichita, no estado do Kansas. Natural do município de Divinópolis (MG), ela morava com o marido e os dois filhos nos EUA. Segundo as informações, ela recebeu os primeiros socorros ainda no local do acidente, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu logo após ter dado entrada no hospital.

Conforme o canal de TV local KWCH, Érika trafegava no sentido sul da Ridge Road, aproximadamente ao meio-dia, quando o veículo dela chocou-se contra um jipe dirigido por uma jovem de 21 anos. No carro da brasileira haviam 2 meninas de 10 anos, que sofreram ferimentos, mas não sofrem risco de morte. O Serviço de Emergências do Condado de Sedgwick foi contatado às 12:01 pm.

Uma prima da vítima, que não quis ser identificada, disse que a família está tentando repatriar o corpo de Érika, mas que ainda não sabe quando isso ocorrerá. Ela acrescentou que a mãe da vítima está muito abalada com o acontecido, por isso não poderia falar com a imprensa.

. Campanha beneficente:

Na segunda-feira (24), foi iniciada no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/geromel-family; cujo objetivo é angariar US$ 30 mil para os custos com velório e traslado do corpo. Até a tarde de quarta-feira (26), haviam sido arrecadados US$ 26.455.

O Consulado do Brasil em Houston, responsável pelo atendimento aos brasileiros no Kansas, informou que foi procurado pela funerária local para saber sobre o tipo de caixão necessário para o transporte. O Consulado também repassou que o corpo de Erika será enviado de volta ao Brasil, mas que para que isto ocorra é necessário que a família entre em contato com o setor de Assistência a Brasileiros.

Em sua página no Facebook, o Sporting Wichita Soccer Club, time de futebol onde o filho de Erika de 14 anos jogava futebol, lamentou a morte da mineira. “É com corações pesados e partidos que lamentamos a perda da nossa querida amiga Erika Geromel, sua linda e alegre presença fará muita falta a todos aqueles que a conheciam. Vamos continuar a oferecer o nosso apoio amoroso e orações para Edo, Vitor, Gisele e o resto da família”, diz a postagem.