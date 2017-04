Brasileira morre em colisão com loja em MA

Cleuza da Silva estava sozinha no carro e foi declarada morta no local do acidente

Na manhã de sexta-feira (7), a motorista Cleuza da Silva, de 62 anos, morreu após o veículo que dirigia bateu contra uma filial da ótica LensCrafter, na cidade de Medford (MA). O Departamento de Polícia informou que o acidente ocorreu aproximadamente às 6:15 da manhã. A brasileira estava sozinha no carro e foi declarada morta no local.

As investigações levaram os detetives a acreditar que, no momento do acidente, Silva segui a Rota 16, no sentido oeste, quando por alguma razão desconhecida perdeu o controle do veículo, subiu a calçada e chocou-se violentamente contra a loja, localizada na 4110 Mystic Valley Parkway. No momento do acidente, o estabelecimento estava fechado e vazio. A colisão destruiu completamente o veículo.

Uma testemunha que passava no local contatou a polícia e a equipe de primeiros socorros.

A Polícia Estadual ainda investiga as causas do acidente. Cleuza residia na cidade de Everett (MA).