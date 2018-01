Brasileira morre em Massachusetts e será sepultada no Paraná

Suely Cardoso faleceu em decorrência de infecção adquirida após uma cirurgia

No sábado (6), ocorreu na McKenna-Quellette D’Amato Funeral Home o velório de Suely Cardoso, de 52 anos, natural de Maringá (PR), na cidade de Lowell (MA). Ela faleceu na primeira semana do ano, vítima de uma infecção adquirida após uma cirurgia. O corpo será trasladado ao Brasil para sepultamento em sua cidade natal.

Suely vivia há 15 anos nos Estados Unidos e inicialmente morou na Flórida antes de se mudar para Massachusetts, onde atuava como líder do ministério infantil da Brazilian M.I.L. Church, também em Lowell. Ela deixou 3 netos e 1 filho no Brasil, o qual não via desde que imigrou aos EUA.

Também no sábado, amigos de Cardoso organizaram junto à comunidade católica de Lowell uma feijoada beneficente, cujo objetivo foi arrecadar dinheiro para o traslado do corpo da paranaense ao Brasil. Apesar do frio intenso e neve na região, o comparecimento de pessoas foi grande.

“Muito obrigada a toda nossa comunidade brasileira pela ajuda que deram em nossa feijoada beneficente e também a todos os amigos que fizeram suas doações pelo Facebook. Deus abençoe todos, nosso objetivo foi alcançado e que a nossa amiga Suely Cardoso possa ter uma despedida junto aos seus entes queridos no Brasil. A união faz a força. Obrigada de coração”, postou a amiga Zilda Silvano em sua página nas redes sociais.

Vários outros amigos postaram mensagens de agradecimento e despedida no Facebook:

“Foram poucos os momentos que tive o privilégio de estar com você. Mas foram tão bons, tão felizes, tão engraçados, tão gulosos! Te amo, Suely. Rest In Peace, minha amiga”, escreveu Racke Pessoa.

“Graças a Deus e muito obrigada pelo seu carinho e seu esforço! Não só você, mas todos que nos ajudaram e se esforçaram para nos ajudar num momento tão difícil. Deus abençoe a todos!” Postou Neuzeli Cardoso.

“Graças a Deus e abençoado seja quem doou de coração”, postou Cícera Mariano.

“Unidos vamos sempre vencer com ajuda de Deus”, postou Tony Almeida.

“Verdade unidos sempre, postou Andréia Dória.

“Parabéns pela linda ação”, postou Dóris Iolanda.