Brasileira morta a facadas pelo marido é sepultada em NH

A valadarense Nathalia Paixão, de 35 anos, foi esfaqueada por Emerson Jaques Figueiredo em frente aos 2 filhos do casal, de 10 e 13 anos

Na tarde de segunda-feira (5), ocorreu o velório de Nathalia Paixão, 35 anos, natural de Governador Valadares (MG), assassinada a facadas, pelo próprio marido, Emerson Jaques Figueiredo, informou a polícia. A cerimônia fúnebre foi realizada entre 5:00 pm e 8:00 pm, na Fhaneuf Funeral Home, em Manchester (NH). Já o sepultamento aconteceu no dia seguinte, terça-feira (6), às 9 horas da manhã, no Pine Grove Cemetery, na 765 Brown Avenue, Na mesma cidade.

O crime bárbaro ocorreu em 28 de julho no condomínio onde ela morava com o marido e 2 filhos, de 10 e 13 anos, em Concord (NH). A vítima foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer. A morte brutal e prematura da brasileira chocou a comunidade local.

Emerson permanece preso e renunciou à audiência preliminar perante um juiz do Tribunal Superior do Condado de Merrimack para solicitar o direito de responder ao processo em liberdade. Caso seja considerado culpado e condenado, ele poderá ser sentenciado à prisão perpétua.

. Campanha beneficente:

A igreja evangélica que o casal frequentava, a El Skekinah, em Nashua (NH), iniciou uma campanha beneficente online para arrecadar dinheiro, cujo objetivo é custear as despesas com funeral e sepultamento de Nathalia e ajudar os filhos, que ficaram sem a mãe e o pai poderá ser condenado à prisão perpétua, caso seja considerado culpado. O gol é arrecadar US$ 50 mil e até a tarde de quinta-feira (8), haviam sido doados US$ 14.771.

“Domingo, dia 28 de julho, nós perdemos uma amiga, uma mãe, uma esposa, uma filha, uma irmã, uma alma. Nós estamos desacreditados (perplexos). Nós perdemos a Nathalia para um incidente trágico. Como seus amigos, sua família, seu suporte (apoio), estamos nos juntando (unindo) como comunidade para arrecadar dinheiro para o funeral e enterro da Nathalia e todos os outros custos que vêm após uma morte tão trágica. Nathalia deixou 2 crianças lindas e amáveis que nesse momento mais do que nunca vão precisar de suporte (apoio) não somente emocional como financeiro. Eles têm apenas 13 anos e 10 anos de idade. Essas duas crianças perderam os dois pais no mesmo dia. A dor que eles estão passando agora é inimaginável. Nos viemos através dessa campanha pedir a todos que encontrarem em seu coração para ajudar com o máximo possível. Eles precisam disso, eles precisam da sua ajuda”, diz a postagem no GoFundMe.com.

Os interessados em ajudar, podem acessar o link www.gofundme.com/f/nathalias-funeral e fazer uma doação de qualquer valor.