Brasileira morta pelo ex-namorado será velada no domingo (16)

Após o funeral, o corpo de Cleucilene “Cléo” Alves da Silva será trasladado ao Brasil para sepultamento em Açucena (MG)

O funeral de Cleucilene Alves da Silva, de 41 anos, natural de Açucena (MG), assassinada a facadas pelo ex-namorado, Antônio Lucas, de 40 anos, será no domingo (16), das 9:30 am à 1:00 pm, na Graham Putnan & Mahoney Funeral Parlors, em Worcester (MA). Posteriormente, o corpo será trasladado ao Brasil para sepultamento na cidade natal dela, segundo amigos responsáveis pelos trâmites legais. Ela deixou os filhos Philipe e Lucas Getúlio da Silva, os pais Lúcia e João Alves, os irmãos José e Maria Alves Guerra.

. Entenda o caso:

A morte brutal de Cleucilene Alves da Silva, de 41 anos, natural do município de Açucena (MG), moradora em Worcester, abalou a comunidade brasileira em Massachusetts. Este foi o 3º homicídio resultado de violência doméstica nos últimos 2 meses. A vítima, conhecida pelos amigos como “Cléo”, teria sido morta a facadas pelo ex-companheiro dela, Antônio Lucas, de 40 anos, conhecido popularmente como “Neguinho”. A brasileira, que trabalhava na limpeza de casas, e o acusado, que trabalhava na jardinagem, residiam na mesma casa onde ocorreu o crime bárbaro.

Na audiência preliminar ocorrida na segunda-feira (3), Antônio Lucas teve o pedido de fiança feito pelo advogado de defesa negado pelo juiz responsável pelo caso.

A vítima foi descrita pelos amigos como uma pessoa dócil, mãe de 2 filhos e que vivia nos EUA há aproximadamente 10 anos. Ela administrava uma companhia de limpeza de casas. Conforme informações que circulam nas redes sociais, apesar de os dois estarem separados, eles residiam no mesmo imóvel, o qual teria sido comprado em conjunto. Os dois tiveram um relacionamento amoroso, mas, após o término, decidiram ficar na mesma residência até vendê-la, pois ambos eram os donos. Cléo se envolveu em outro relacionamento, o qual terminou recentemente. Durante o tempo em que ela estava com esta pessoa, Neguinho foi morar em outra casa, mas com o fim do romance dela, ele havia retornado.

. Campanha beneficente:

No sábado (1), amigos de Cleucilene iniciaram no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/qrkqu-todos-por-cleo; cujo objetivo é angariar US$ 25 mil para as despesas com o velório e sepultamento da brasileira. Até à tarde de terça-feira (11), haviam sido arrecadados US$ 5.180.

A Graham Putnan & Mahoney Funeral Parlors fica localizada na 838 Main Street, Worcester (MA).