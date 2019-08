Brasileira na “fila do coração” recebe telefonema de Shawn Mendes

Giovanna Santos, de 16 anos, moradora em Miami (FL), está internada no Joe DiMaggio Children’s Hospital

Além do talento, o cantor canadense Shawn Mendes demonstrou carinho e compaixão ao ter atendido o pedido da família de Giovanna Santos, de 16 anos, moradora em Miami (FL). A adolescente está internada no Joe DiMaggio Children’s Hospital, enquanto aguarda na fila de espera por um coração. Ela havia pedido como presente de aniversário, em maio, um ingresso para assistir ao show do ídolo, mas adoeceu antes.

Em virtude disso, os parentes da adolescente resolveram gravar um vídeo no qual pediram que Mendes entrasse em contato com a fã. Devido à agenda agitada do cantor e modelo, ele resolveu telefonar para Giovanna no hospital.

“Olá, querida, como você está? É um prazer conhecê-las. Eu irei aí da próxima vez para te dar um oi, ok? Vou dar um jeito de te visitar quando estiver em Miami de novo”, disse o simpático cantor à Giovanna, que ficou muito emocionada e quase não teve palavras.

Além disso, Mendes disse à fã que a seguiria no Twitter e desejou-lhe uma recuperação rápida; acrescentando que a visitaria no hospital, quando passasse por Miami (FL).

O vídeo gravado pelo artista foi compartilhado nas redes sociais pelos parentes de Giovanna e funcionários do hospital onde ela está internada.

Shawn Peter Raul Mendes nasceu em Toronto, Ontário, sendo filho de Karen (Rayment), uma agente imobiliária, e Manuel Mendes, um empresário que vende suprimentos para bares e restaurantes em Toronto. O pai dele é português, do Algarve, enquanto a mãe é inglesa. Ele tem uma irmã mais nova chamada Aaliyah. O cantor foi criado em uma família religiosa.

Mendes cresceu em Pickering, Ontário, onde estudou na Escola Secundária Pine Ridge. Ainda na escola, ele jogou hóquei no gelo e futebol, se juntou ao Glee Club no ensino médio e praticou presença de palco em aulas de atuação. Ele também fez o teste para o Disney Channel em Toronto. Mendes se formou no ensino médio em junho de 2016.

O artista se abriu publicamente sobre a luta contra o transtorno de ansiedade através da canção “In My Blood” (No meu sangue, em português), uma faixa de seu terceiro álbum de estúdio. Ele declarou que estava em terapia para ajudá-lo a lidar com a condição de saúde mental.

“Eu fiz um esforço consciente para estar mais conectado com as pessoas da minha vida. Eu descobri que estava me isolando de todos, achando que isso me ajudaria a lutar, então percebendo que a única maneira de lutar seria me abrir completamente e deixar as pessoas entrarem”, disse Mendes.