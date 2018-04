Brasileira organiza almoço de apoio aos portadores de doença rara

O evento beneficente acontecerá no domingo (22) no bairro do Ironbound, em Newark

No domingo (22), às 2:00 pm, a ativista comunitária Alessandra Esteves, natural de Belo Horizonte (MG), moradora em New Jersey, realizará um almoço beneficente de apoio aos portadores da síndrome “Epidermólise Bolhosa” (EB). O evento acontecerá na 171 Vanderpool St., no bairro do Ironbound, em Newark. Os ingressos custam US$ 30 (adultos), US$ 15 (crianças) e incluem Buffet, refrigerantes, sobremesa, música e diversas atividades. A verba arrecada será usada para a compra de remédios e curativos comprados em vários estados brasileiros e entregues aos portadores carentes da síndrome.

Em entrevista à equipe de reportagem, na sexta-feira (13), Alessandra relatou que se interessou em ajudar os portadores da síndrome no Brasil depois que tomou conhecimento de um caso na Bahia e descobriu que os remédios e curativos são caríssimos no país. Uma cartela com 4 folhas de curativos chega a custar R$ 2.600 (US$ 787), enquanto que nos EUA custa em média US$ 25. Além disso, os portadores devem usar roupas confortáveis e feitas com um tecido especial e curativos que não grudam na pele. Tudo muito caro, especialmente para as famílias carentes nas metrópoles e moradores nas regiões rurais do Brasil. Alessandra fundou a ONG “Butterfly Children Inc”, que ajuda portadores da síndrome em diversos estados brasileiros.

A EB ainda é pouco conhecida pela população, entretanto, ela afeta inúmeras pessoas. A síndrome define aproximadamente 30 doenças raras e sem cura causadas por um defeito genético da fixação da camada da epiderme na derme. Pele e mucosas ficam frágeis e formam bolhas com qualquer trauma leve. A doença afeta 1 a cada 50 mil pessoas nascidas.

O epitélio é o revestimento do corpo. Entra aqui a pele de sua mão e a mucosa de seus órgãos. Na pele, existem duas camadas que são conectadas uma a outra por âncoras de proteína: a epiderme é a camada mais externa. Ela protege o corpo de infecções, perda de líquido e de calor. É formada principalmente por queratina e serve como barreira entre o corpo e o ambiente. Abaixo da epiderme fica a derme e, juntas, elas formam a cútis. A derme é a responsável pela elasticidade e nutrição da pele, sendo formada principalmente por colágeno e elastina. É na derme que ficam os vasos sanguíneos que nutrem a epiderme, além dos nervos. Ela é responsável por 90% da espessura da pele.

Por conta de uma mutação genética, quem possui EB não possui as âncoras de proteína entre a epiderme e a derme, ou estas âncoras são frágeis. Qualquer arranhão, puxão, impacto ou atrito, mesmo os mais leves, move e separa as duas camadas.

Isso causa bolhas dolorosas e com tendência a infeccionar. Nas versões mais graves da doença, a camada que reveste os órgãos internos também é afetada e a pessoa pode inclusive nascer sem pele. As crianças com a doença são chamadas de “crianças borboleta” devido a fragilidade da pele, comparável às asas de uma borboleta.

. Doações:

Alessandra comunicou que a ONG está aceitando produtos que possam ser sorteados/rifados durante o almoço e parcerias com empresas na compra de remédios e medicamentos no Brasil. Informações: (201) 214-2379.