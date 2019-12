Brasileira pede ajuda após sofrer cirurgia cardíaca

Na quarta-feira (4), Rafaele Lucas iniciou no website GoFundMe.com uma campanha beneficente online

Após ser submetida à uma cirurgia do coração, Rafaele Lucas, moradora na região de Rio Tinto, Povoação, Portugal, não poderá trabalhar durante um longo período, até fevereiro de 2021. Em virtude disso, na quarta-feira (4), ela iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/recovery-of-surgery-and-medication; cujo objetivo é angariar US$ 420, equivalente a 380 Euros. Até à tarde de sexta-feira (20), ainda não haviam sido feitas doações.

“Eu fiz uma cirurgia cardíaca muito recentemente e estou sem trabalho e dinheiro para tomar medicamentos, porque tenho que estar na cama. Eu moro sozinha em Portugal com o meu namorado, temos que pagar o aluguel e é muito difícil arcar com as despesas. Não temos mais dinheiro e não temos família ou amigos que possam nos ajudar, por isso, viemos aqui pedir sua ajuda. Nós estamos em uma situação de emergência e não podemos arcar com meus custos. medicamentos, alimentos, contas de luz, água e aluguel da casa e só poderei trabalhar novamente em fevereiro, obrigado a todos pela ajuda”, diz a postagem no GoFundMe.com.

Os contatos podem ser feitos através dos seguintes links: E-mail: [email protected], Instagram: @raffaelelucas, PayPal: [email protected] ou paypal.me/rafaelelucas.