Brasileira pede ajuda na luta contra o câncer na Pensilvânia

Em janeiro de 2016, Kamila Marques, de 33 anos, foi diagnosticada com carcinoma ductal invasivo no estágio 2A

Há pouco mais de 4 anos, Kamila Marques, de 33 anos, residente na Filadélfia (PA), vem lutando contra o avanço de um câncer de mama. Atualmente, a doença se espalhou para outras partes do corpo e o tratamento quimioterápico a impede de trabalhar, portanto, o marido dela, Eduardo Marques, é que atualmente mantém o casal. Em decorrência disso, eles iniciaram no GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/1sd724fxc0, cujo objetivo é angariar US$ 30 mil. Até à manhã de quinta-feira (27), foram arrecadados US$ 12.090.

“Meu nome é Kamila Marques e tenho 33 anos. Em janeiro de 2016, meu mundo virou de cabeça para baixo quando percebi um nódulo durante um autoexame de mama. Depois de várias consultas, testes e procedimentos, fui diagnosticada com câncer de mama, chamado carcinoma ductal invasivo no estágio 2A. Fiquei aterrorizada, mas apoiei-me na minha fé em Deus e também tive o apoio do meu marido, minha família e amigos.

Meu tratamento começou em fevereiro de 2016, quando fiz minha segunda cirurgia (uma lumpectomia) que consiste na remoção parcial da mama. Infelizmente, tive uma infecção após a cirurgia e fiquei hospitalizada por cinco dias para tomar antibióticos. O tratamento quimioterápico começou em maio com quatro ciclos a cada três semanas. Foi um tratamento muito difícil, tive muita náusea, dor no corpo e muita fraqueza. Tive reações alérgicas aos medicamentos quimioterápicos e no terceiro ciclo, tive um princípio de ataque cardíaco e a médica teve que interromper o tratamento e trocar o medicamento quimioterápico. Após o tratamento quimioterápico, em julho, iniciei uma série de 30 sessões de radiação, minha oncologista prescreveu um medicamento para terapia hormonal (tamoxifeno) e não consegui mais voltar ao trabalho.

Embora tenhamos seguro de saúde, o tratamento contra o câncer é muito caro e em outubro de 2016, meu marido já havia gasto cerca de US $ 6.500 em despesas médicas, mesmo após o seguro pagar a sua parte (…)”, postou Kamila no GoFundMe.com.

“Estou compartilhando minha história agora, porque depois de todo esse tempo lutando, realmente estou precisando de ajuda. Se puder, envie uma doação (qualquer quantia) para ajudar a financiar minhas despesas médicas. Isso me daria a segurança necessária para que eu pudesse concentrar as minhas energias no meu tratamento e na minha luta. Agradeço a todos pela generosidade e oro a Deus para abençoar a todos!!” Concluiu.