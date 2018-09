Brasileira pede ajuda na luta contra problemas renais em NJ

Luana tem 2 filhos, de 14 e 6 anos, e está internada no Robert Wood Johnson University Hospital, em New Brunswick

O drama vivido por Luana (o sobrenome foi omitido), moradora em South River, fez com que amigos organizassem uma campanha beneficente online em prol dela e os dois filhos, de 14 e 6 anos. Ela sofre de problemas renais e, após complicações de uma cirurgia, atualmente está internada no Robert Wood Johnson University Hospital, também no sul de New Jersey. Devido ao estado de saúde fragilizado, a brasileira não possui condições físicas para trabalhar e assim sustentar a família.

Em 31 de agosto, a internauta Marta Velez, residente em Old Bridge, iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/61u961k, cujo objetivo é angariar US$ 6 mil que serão utilizados para ajudar Luana e os filhos. Até a tarde de terça-feira (11), haviam sido arrecadados US$ 1.405.

Cuidado com a saúde:

Que os rins têm a missão de filtrar o sangue, muita gente sabe. Graças a eles, saem de circulação todas as impurezas que chegam ali pela artéria renal e que estão somente de passagem, já que vão ser mesmo despejadas na urina, seu destino final. Só que essa dupla de órgãos faz muito mais do que isso: os rins são responsáveis também pelo equilíbrio entre sal e água no corpo. Se esses dois elementos estiverem fora de proporção, surge o inchaço nas pernas e nos pés, sinal evidente de que algo não vai bem nesses filtros.

Os rins ainda produzem a renina, enzima que estimula a secreção de um hormônio capaz de elevar a pressão arterial quando ela cai bruscamente. Mas, se não funcionam como deveriam, há uma sobra de renina, o que resulta na hipertensão, doença que deve ser investigada também pelo nefrologista. É que esse mal silencioso danifica todos os vasos do corpo os renais não são exceção. E daí a situação se agrava cada vez mais.

Drama vivido pela brasileira:

“Olá a todos, Luana se encontra hospitalizada no momento sem poder trabalhar. (A) Luana vive em South River e (es)tá no hospital RWJ (Robert Wood Johnson University Hospital)! Luana foi operada de um rim, mas depois da operação, já em casa, começou a ter febre, então, tendo que retornar ao hospital onde se encontra devido à uma infeção. (Ela) já (es)tá sem trabalhar há 1 mês! Não tem ajuda, precisa muito da nossa bondade e (apoio) não importa a quantia que for, (pois) é muito bem vinda! Peço a todos para (com)partilhar. Obrigada a todos do fundo do coração. Luana tem duas crianças, uma de 6 e outra de 14 anos, e o único rendimento que tinha era seu trabalho!” Postou Marta no GoFundMe.com.

Ainda na página, várias pessoas postaram mensagem de apoio e carinho:

