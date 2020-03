Brasileira pede ajuda para filho acusado de “terrorismo” na GA

O jovem Kaio Bispo, de 17 anos, morador em Atlanta (GA), está sendo julgado como adulto

O adolescente Kaio Bispo, de 17 anos, residente em Atlanta (GA), está preso sob a acusação de ter feito ameaças e “terrorismo”, portanto, será julgado como adulto. Em virtude disso, a mãe do jovem, Aelica Bispo, iniciou no GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/kaio-bispo; cujo objetivo é angariar US$ 12 mil. Até à tarde de quarta-feira (18), haviam sido arrecadados US$ 4.010.

“Oi, meu nome é Aelica. Eu moro aqui em Atlanta e tenho 4 filhos. Eu venho aqui pedir a ajuda de vocês com 5, 10 dólares; com o quê vocês puderem me ajudar. Meu filho está preso por ameaça e terrorismo. Ele tem 17 anos e está sendo acusado injustamente sem provas. O erro dele foi ter se apaixonado pela pessoa errada. Ele está sendo charged (acusado) como adulto, sendo que não há provas concretas. As únicas provas são (o depoimento de) 2 pessoas. Se vocês puderem ajudar com a quantia que puderem. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se puderem compartilhar. Agradeço, em nome da família Bispo”, diz a postagem no GoFundMe.com.

. Ameaças geram consequências graves:

Segundo advogados locais, sob O.C.G.A. §16-11-37 (b), uma pessoa comete a acusação criminal de “Ameaças Terroristas” na Geórgia quando ameaça matar ou ferir fisicamente outra pessoa. Dependendo da natureza da ameaça, o crime pode ser considerado uma “contravenção” ou um “crime”. Por exemplo, se você diz a alguém que vai dar um soco nele, é uma “contravenção”. Se você ameaça causar a morte de alguém, é um “crime”.

. As circunstâncias da ameaça são importantes?

A lei da Geórgia, sob O.C.G.A §16-11-37, define uma ameaça terrorista quando alguém ameaça cometer um crime de violência, jogar/atirar/liberar uma substância perigosa ou queimar ou danificar qualquer propriedade com o objetivo de aterrorizar outra pessoa. Fazer com que as pessoas evacuem um prédio, local de reunião ou área de transporte público ou causar sérios inconvenientes ao público, sem levar em consideração o risco de causar tal terror ou inconveniente, também é considerado uma ameaça terrorista.

A ameaça deve ser comunicada. Não importa se a ameaça é por telefone, na Internet ou pessoalmente. A ameaça deve fazer as pessoas sentirem que estão em perigo iminente de lesões corporais graves.

. Consequências de uma acusação de ameaça terrorista:

Na Geórgia, uma acusação de ameaça terrorista por “contravenção” pode resultar em multas, aulas obrigatórias, períodos de liberdade condicional, serviço comunitário e antecedentes criminais. Já uma acusação de ameaça terrorista criminosa pode resultar entre 1 a 5 anos de prisão, pesadas multas e um histórico como criminoso condenado.

Um histórico criminal por ameaças terroristas pode “seguir” o indivíduo pelo resto da vida. Pode afetar negativamente oportunidades de emprego, obtenção da carteira de motorista, admissão em faculdades e muito mais.