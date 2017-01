Brasileira pede ajuda para liberar filha presa na imigração

Alexandra Vilaça e as filhas, Laiza e Larissa, foram detidas por patrulheiros quando tentavam cruzar clandestinamente a fronteira dos EUA

Após viver vários anos nos EUA, Alexsandra Vilaça, de 40 anos, natural de Minas Gerais, resolveu voltar ao Brasil, depois de se separar do pai de suas duas filhas, Laiza Vilaça, de 12 anos, e Larissa Vilaça, de 18 anos. Devido à crise econômica na Brasil, ela decidiu arriscar a mesma façanha realizada em 2001 e entrar clandestinamente nos EUA através da fronteira com o México. Entretanto, as três foram detidas por patrulheiros. Como Laiza nasceu nos Estados Unidos e é menor de idade, ela ficou detida 10 dias com Alexsandra e, posteriormente, liberada, mas Larissa, por ser indocumentada e ter 18 anos, continua presa no Texas. As informações são do jornal Brazilian Times.

“Estou desesperada sem a minha filha. Quase morri quando soube que ela ficaria presa, mas Deus dá força”, disse Alexsandra ao BT.

Graças ao apoio de amigos, ela conseguiu alugar um apartamento em Lowell (MA), onde atualmente mora com a filha caçula e o marido atual, que também entrou clandestinamente nos EUA. Ele não foi detido pelos patrulheiros na fronteira, pois seguiu uma rota diferente da esposa e a enteada.

Vilaça detalhou que a família precisa de mobília e busca emprego, portanto, fez um apelo à comunidade em Massachusetts. Ela acrescentou que possui experiência na limpeza de casas e o marido de pedreiro, pois trabalhou com piso e cerâmica no Brasil. Ela informou que Larissa tem audiência marcada para segunda-feira (30), à 1 hora da tarde, entretanto, ainda não possui advogado de defesa.

“Ainda não sabemos o quanto teremos que gastar”, disse ela com relação ao caso da filha. “Sempre que pode, ela me liga. Tem sido muito sofrido”.

Os interessados em doarem móveis, roupas, utensílios domésticos e até dinheiro para a contratação de um advogado que defenda Larissa podem contatar diretamente Alexsandra através do tel.: (508) 560-6133.