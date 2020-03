Brasileira pede ajuda para marido preso pelo ICE em Massachusetts

O mecânico Cleiton dos Santos, morador em Lowell (MA), foi detido em 27 de fevereiro, logo após chegar ao trabalho, em Tyngsboro (MA)

Jennifer Magalhães dos Santos usou as redes sociais para compartilhar o drama vivido por seu marido, o mecânico Cleiton dos Santos, natural de Rondônia, e morador em Lowell (MA). Em 27 de fevereiro, ele foi detido por agentes do Departamento de Imigração e Alfândega (ICE). Na ocasião, o casal estava a caminho da oficina dele, em Tyngsboro (MA), e parou para tomar um café e abastecer a caminhonete. Conforme ela, aproximadamente 5 minutos depois, quando já estavam na oficina mecânica, os agentes apareceram e anunciaram a detenção. A brasileira ficou desesperada, pois depois da do marido, descobriu que há grandes possibilidades de que ele seja deportado para o Brasil. As informações são do jornal Brazilian Times e do GoFundMe.com.

Jennifer relatou que há um processo em andamento para tentar legalizar o marido.

“Agora, temos que adicionar outro tipo de processo à lista”, explicou, ressaltando que para isso precisará de ajuda financeira. Ela detalhou que, com todos os custos legais e outras taxas, o valor deste novo processo pode custar pelo menos US$ 10 mil.

“Precisamos de qualquer ajuda neste momento, seja financeira ou espiritualmente”, disse ela.

Jennifer frisou que o marido é um homem muito dedicado à família e sempre tenta ajudar as pessoas à sua volta.

“Meus avós têm sérios problemas de saúde e precisam de apoio em casa. Sempre que eles precisam de ajuda com alguma coisa, o Cleiton está lá”, afirmou.

O casal tem um filho de 8 anos de idade com autismo, portanto, requer muita atenção e cuidados extras.

“O Claytinho gosta muito do pai”, disse Jennifer. “Se ele for tirado de nós, teremos mais problemas em nossa família e entre os amigos”, acrescentou.

Jennifer fala que qualquer quantia em dinheiro será de grande ajuda para a família. “Por favor, nos ajude nesta luta para resgatar o Cleiton desta provação”, apelou.

. Campanha beneficente:

Foi iniciada no GoFundMe.com a campanha beneficente: https://bit.ly/2PxAGSH, cujo objetivo é angariar US$ 10 mil. Até à tarde de segunda-feira (2), haviam sido arrecadados US$ 1.705.

“Meu nome e Jennifer dos Santos e sou a esposa do Cleiton. No dia 27 de fevereiro de 2020, estávamos a caminho de nossa oficina, paramos para pegar café, ele aproveitou para colocar combustível em sua caminhonete e seguimos nosso caminho. Cinco minutos depois, já no estacionamento da oficina, fomos abordados por agentes da ICE (Serviço de Imigração dos EUA. Em questão de minutos levaram meu marido preso com grande risco de ser deportado de volta ao Brasil.

Preciso muito de ajuda. Graças a Deus, estou tendo grande apoio espiritual de amigos e familiares, porém precisamos de suporte financeiro. Estimamos que todo o custo legal de sua defesa (taxas judiciais e penais) ultrapasse os 10 mil dólares.

Minha família (meus avós que estão muito doentes e contam com a ajuda do Cleiton) como o Claytinho (nosso filho), que tem autismo e precisa de seu pai ao lado diariamente.

Qualquer valor será bem-vindo. Qualquer quantia doada de coração fará a diferença para podermos mantê-lo conosco. Muito obrigado pela ajuda!” Diz a postagem no GoFundMe.com.